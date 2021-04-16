مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم السلال الغذائية في اليمن ولبنان وتشاد وموريتانيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية. وجرى توزيع 27 طنًّا و713 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية عتق بمحافظة شبوة. ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية للعام 1442. كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي في محافظة عدن. وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني: إن "التوزيع في شهر رمضان المبارك يشمل ذوي الأمراض المزمنة والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى النازحين في مديريتي البريقة ودار سعد بعدن". وثمن أمين عام جمعية الرحمة لزارعي الكلى والفشل الكلوي فضل شائف محمد، الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية المتواصل في تقديم السلال الرمضانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على الحالات المرضية المصابة بمرض الفشل الكلوي. وفي لبنان قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بمدينتي بيروت وصيدا في الجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1664 عائلة. وقام المركز بتوزيع 614 سلة غذائية في مدينة صيدا، و950 سلة غذائية في مدينة بيروت، وتشتمل تلك السلال على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك. ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة في المركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442، وشملت حتى الآن في لبنان مختلف المناطق والأحياء الأشد حاجة في كل من طرابلس وصور ومنطقة الشوف وبلدة. وفي السياق ذاته وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها 9,310 أفراد، و324 سلة غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1,630 فرداً. وفي موريتانيا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 951 سلة غذائية في عدد من المقاطعات في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، استفاد منها 8199 فردًا. وجرى توزيع 400 سلة غذائية في مقاطعة الرياض، استفاد منها 2,391 فردًا، و634 سلة غذائية في مقاطعة دار النعيم، استفاد منها 3,804 أفراد، و334 سلة غذائية في مقاطعة الميناء، استفاد منها 2,004 أفراد.

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم السلال الغذائية في اليمن ولبنان وتشاد وموريتانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-16 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية.



وجرى توزيع 27 طنًّا و713 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية عتق بمحافظة شبوة.



ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية للعام 1442.



كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي في محافظة عدن.



وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني: إن "التوزيع في شهر رمضان المبارك يشمل ذوي الأمراض المزمنة والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى النازحين في مديريتي البريقة ودار سعد بعدن".



وثمن أمين عام جمعية الرحمة لزارعي الكلى والفشل الكلوي فضل شائف محمد، الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية المتواصل في تقديم السلال الرمضانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على الحالات المرضية المصابة بمرض الفشل الكلوي.



وفي لبنان قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بمدينتي بيروت وصيدا في الجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1664 عائلة.



وقام المركز بتوزيع 614 سلة غذائية في مدينة صيدا، و950 سلة غذائية في مدينة بيروت، وتشتمل تلك السلال على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.



ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة في المركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442، وشملت حتى الآن في لبنان مختلف المناطق والأحياء الأشد حاجة في كل من طرابلس وصور ومنطقة الشوف وبلدة.



وفي السياق ذاته وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها 9,310 أفراد، و324 سلة غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1,630 فرداً.



وفي موريتانيا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 951 سلة غذائية في عدد من المقاطعات في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، استفاد منها 8199 فردًا.



وجرى توزيع 400 سلة غذائية في مقاطعة الرياض، استفاد منها 2,391 فردًا، و634 سلة غذائية في مقاطعة دار النعيم، استفاد منها 3,804 أفراد، و334 سلة غذائية في مقاطعة الميناء، استفاد منها 2,004 أفراد.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 08:12 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم السلال الغذائية في اليمن ولبنان وتشاد وموريتانيا ضمن مشروع توزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك





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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية.



وجرى توزيع 27 طنًّا و713 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية عتق بمحافظة شبوة.



ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية للعام 1442.



كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي في محافظة عدن.



وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني: إن "التوزيع في شهر رمضان المبارك يشمل ذوي الأمراض المزمنة والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى النازحين في مديريتي البريقة ودار سعد بعدن".



وثمن أمين عام جمعية الرحمة لزارعي الكلى والفشل الكلوي فضل شائف محمد، الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية المتواصل في تقديم السلال الرمضانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على الحالات المرضية المصابة بمرض الفشل الكلوي.



وفي لبنان قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بمدينتي بيروت وصيدا في الجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1664 عائلة.



وقام المركز بتوزيع 614 سلة غذائية في مدينة صيدا، و950 سلة غذائية في مدينة بيروت، وتشتمل تلك السلال على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك.



ويأتي المشروع في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة في المركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 1442، وشملت حتى الآن في لبنان مختلف المناطق والأحياء الأشد حاجة في كل من طرابلس وصور ومنطقة الشوف وبلدة.



وفي السياق ذاته وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها 9,310 أفراد، و324 سلة غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1,630 فرداً.



وفي موريتانيا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 951 سلة غذائية في عدد من المقاطعات في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، استفاد منها 8199 فردًا.



وجرى توزيع 400 سلة غذائية في مقاطعة الرياض، استفاد منها 2,391 فردًا، و634 سلة غذائية في مقاطعة دار النعيم، استفاد منها 3,804 أفراد، و334 سلة غذائية في مقاطعة الميناء، استفاد منها 2,004 أفراد.