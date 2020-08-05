النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين
سبق

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:32 PM

مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
411

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,405

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة