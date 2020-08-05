مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيدًا، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردًا، وقسم الولادة 4 حالات؛ فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

وراجع قسمَ الأشعة 72 شخصًا، وأجري الفحص المخبري لـ311 مراجعًا، وصُرفت الأدوية لـ1.120 فردًا، وراجع قسمَ نقل الدم 7 مستفيدين؛ فيما راجع قسمَ الخدمات التمريضية 492 فردًا.