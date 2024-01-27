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شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني

جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، قبضت على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ لإساءتهم للعلم الوطني؛ حيث جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وأكد أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

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شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، قبضت على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ لإساءتهم للعلم الوطني؛ حيث جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وأكد أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:42 PM

شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 مقيمين لإساءتهم للعلم الوطني

جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
13
18,758

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة، قبضت على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ لإساءتهم للعلم الوطني؛ حيث جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وأكد أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

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