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"فلو" للحلول الطبية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج  "FLOW & GROW"

يتوافق مع أهداف ورؤية 2030 في دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية

احتفت شركة فلو للحلول الطبية بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج " FLOW & GROW"، بمسار الهندسة الطبية وإدارة التقنيات الحيوية (Medical Technology Management)، في إطار جهود الشركة الرامية إلى تدريب وتطوير قدرات الكفاءات السعودية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تم بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس فراس الحميّد الرئيس التنفيذي، وعددٍ من المسؤولين .

وفي كلمته بهذه المناسبة ثمن المهندس فراس الحميّد جهود القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي والتعاون المثمر والبناء من المتدربين، مؤكدًا على أن هذا البرنامج يتوافق مع أهداف ورؤية المملكة 2030، خاصة في دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم من بعد انتهاء فترة التدريب.

وعبر الحميّد عن سعادته كون شركة "فلو" شريكة في هذه المبادرة ومبادرات أخرى تتيح الفرص أمام الشباب، للتدريب في واحدة من أكثر بيئات العمل احترافية وجذبًا للكوادر البشرية في المنطقة، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم وتطويرها.

وهنأ الخريجين الذين نجحوا في اجتياز كافة مراحل البرنامج، وحققوا الاستفادة القصوى التي تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم في مجال إدارة التقنيات الطبية وملحقاتها، بجانب التعرف عن قرب على سوق العمل وتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى التواجد جنبًا إلى جنب مع الممارسين الصحيين والأطباء والذي أكسبهم مهارات التواصل الاحترافية.

وشدد في كلمته على أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة من أهم مرتكزات وخطط الشركة التي تسعى من خلالها إلى إثراء المعرفة النظرية وتنمية المهارات والخبرات العملية، كاشفًا عن أن الشركة تعتزم إطلاق مسار جديد في تخصص الهندسة الصناعية والنظم الهندسية (Industrial&Systems-Engineering)، قريبًا، من أجل تهيئة خريجي الهندسة الصناعية للدخول في القطاع الصحي لتحسين دورة الإجراءات الإدارية والطبية وزيادة الإنتاجية.

من جهته قال المهندس أحمد المغربي رئيس قطاع تطوير الأداء: إن هذا البرنامج صمم على أسس حديثة وغير تقليدية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير لتحقيق عدة أهداف؛ من أبرزها إثراء معرفة المتدرب وتنمية مهاراته إلى مستوى متقدم في تخصص الهندسة الطبية، وتهيئة الكوادر الوطنية المتميزة لدخول سوق العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف المهندس المغربي أنه تم افتتاح قبول الدفعة الثانية من البرنامج، والتي ستبدأ في تاريخ 3 أكتوبر للعام الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المقبولين في الدفعات القادمة خصوصًا بعد إضافة مسارات تدريبية جديدة، داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية والهندسة الصناعية من الكليات والجامعات المحلية والدولية؛ التقدم عبر موقع الشركة https://sa.linkedin.com/company/flowmedical .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلو" للحلول الطبية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج  "FLOW & GROW"
سبق

احتفت شركة فلو للحلول الطبية بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج " FLOW & GROW"، بمسار الهندسة الطبية وإدارة التقنيات الحيوية (Medical Technology Management)، في إطار جهود الشركة الرامية إلى تدريب وتطوير قدرات الكفاءات السعودية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تم بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس فراس الحميّد الرئيس التنفيذي، وعددٍ من المسؤولين .

وفي كلمته بهذه المناسبة ثمن المهندس فراس الحميّد جهود القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي والتعاون المثمر والبناء من المتدربين، مؤكدًا على أن هذا البرنامج يتوافق مع أهداف ورؤية المملكة 2030، خاصة في دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم من بعد انتهاء فترة التدريب.

وعبر الحميّد عن سعادته كون شركة "فلو" شريكة في هذه المبادرة ومبادرات أخرى تتيح الفرص أمام الشباب، للتدريب في واحدة من أكثر بيئات العمل احترافية وجذبًا للكوادر البشرية في المنطقة، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم وتطويرها.

وهنأ الخريجين الذين نجحوا في اجتياز كافة مراحل البرنامج، وحققوا الاستفادة القصوى التي تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم في مجال إدارة التقنيات الطبية وملحقاتها، بجانب التعرف عن قرب على سوق العمل وتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى التواجد جنبًا إلى جنب مع الممارسين الصحيين والأطباء والذي أكسبهم مهارات التواصل الاحترافية.

وشدد في كلمته على أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة من أهم مرتكزات وخطط الشركة التي تسعى من خلالها إلى إثراء المعرفة النظرية وتنمية المهارات والخبرات العملية، كاشفًا عن أن الشركة تعتزم إطلاق مسار جديد في تخصص الهندسة الصناعية والنظم الهندسية (Industrial&Systems-Engineering)، قريبًا، من أجل تهيئة خريجي الهندسة الصناعية للدخول في القطاع الصحي لتحسين دورة الإجراءات الإدارية والطبية وزيادة الإنتاجية.

من جهته قال المهندس أحمد المغربي رئيس قطاع تطوير الأداء: إن هذا البرنامج صمم على أسس حديثة وغير تقليدية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير لتحقيق عدة أهداف؛ من أبرزها إثراء معرفة المتدرب وتنمية مهاراته إلى مستوى متقدم في تخصص الهندسة الطبية، وتهيئة الكوادر الوطنية المتميزة لدخول سوق العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف المهندس المغربي أنه تم افتتاح قبول الدفعة الثانية من البرنامج، والتي ستبدأ في تاريخ 3 أكتوبر للعام الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المقبولين في الدفعات القادمة خصوصًا بعد إضافة مسارات تدريبية جديدة، داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية والهندسة الصناعية من الكليات والجامعات المحلية والدولية؛ التقدم عبر موقع الشركة https://sa.linkedin.com/company/flowmedical .

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:21 AM

"فلو" للحلول الطبية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج  "FLOW & GROW"

يتوافق مع أهداف ورؤية 2030 في دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت شركة فلو للحلول الطبية بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج " FLOW & GROW"، بمسار الهندسة الطبية وإدارة التقنيات الحيوية (Medical Technology Management)، في إطار جهود الشركة الرامية إلى تدريب وتطوير قدرات الكفاءات السعودية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تم بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس فراس الحميّد الرئيس التنفيذي، وعددٍ من المسؤولين .

وفي كلمته بهذه المناسبة ثمن المهندس فراس الحميّد جهود القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي والتعاون المثمر والبناء من المتدربين، مؤكدًا على أن هذا البرنامج يتوافق مع أهداف ورؤية المملكة 2030، خاصة في دعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم من بعد انتهاء فترة التدريب.

وعبر الحميّد عن سعادته كون شركة "فلو" شريكة في هذه المبادرة ومبادرات أخرى تتيح الفرص أمام الشباب، للتدريب في واحدة من أكثر بيئات العمل احترافية وجذبًا للكوادر البشرية في المنطقة، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتهم وتطويرها.

وهنأ الخريجين الذين نجحوا في اجتياز كافة مراحل البرنامج، وحققوا الاستفادة القصوى التي تعزز من قدراتهم وإمكاناتهم في مجال إدارة التقنيات الطبية وملحقاتها، بجانب التعرف عن قرب على سوق العمل وتطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، بالإضافة إلى التواجد جنبًا إلى جنب مع الممارسين الصحيين والأطباء والذي أكسبهم مهارات التواصل الاحترافية.

وشدد في كلمته على أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة من أهم مرتكزات وخطط الشركة التي تسعى من خلالها إلى إثراء المعرفة النظرية وتنمية المهارات والخبرات العملية، كاشفًا عن أن الشركة تعتزم إطلاق مسار جديد في تخصص الهندسة الصناعية والنظم الهندسية (Industrial&Systems-Engineering)، قريبًا، من أجل تهيئة خريجي الهندسة الصناعية للدخول في القطاع الصحي لتحسين دورة الإجراءات الإدارية والطبية وزيادة الإنتاجية.

من جهته قال المهندس أحمد المغربي رئيس قطاع تطوير الأداء: إن هذا البرنامج صمم على أسس حديثة وغير تقليدية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير لتحقيق عدة أهداف؛ من أبرزها إثراء معرفة المتدرب وتنمية مهاراته إلى مستوى متقدم في تخصص الهندسة الطبية، وتهيئة الكوادر الوطنية المتميزة لدخول سوق العمل بالقطاع الصحي.

وأضاف المهندس المغربي أنه تم افتتاح قبول الدفعة الثانية من البرنامج، والتي ستبدأ في تاريخ 3 أكتوبر للعام الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المقبولين في الدفعات القادمة خصوصًا بعد إضافة مسارات تدريبية جديدة، داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية والهندسة الصناعية من الكليات والجامعات المحلية والدولية؛ التقدم عبر موقع الشركة https://sa.linkedin.com/company/flowmedical .

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