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"نور" الدمام تُسيّر أولى رحلات العمرة وزيارة المدينة المنورة في رمضان

استفاد منها 25 شخصاً من الجالية الهندية..  ووسط إجراءات احترازية

سيّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) خمس رحلات عمرة وزيارة المسجد الشريف بالمدينة المنورة في رمضان والتي استفاد منها 25 شخصاً من الجالية الهندية وسط إجراءات احترازية بخصوص الوقاية من (كورونا).
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) ناصر بن شاكر الحميدان، أن مناشط الجمعية الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات.

وأضاف الحميدان أن رحلات العمرة تستهدف أداء فريضة العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي وتعليم أمور الدين المهمة وتوزيع المواد الدعوية، وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ.

وأشار إلى أن رحلات "نور" انطلقت من مكة إلى المدينة؛ لزيارة المسجد النبوي، وتم خلالها بيان فضل زيارة المدينة والمشاعر المقدسة، واستفاد 25 شخصاً من الجالية الهندية من رحلة العمرة التي سُيّرت وسط إجراءات مشددة لأخذ اللقاح وتصاريح العمرة.

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"نور" الدمام تُسيّر أولى رحلات العمرة وزيارة المدينة المنورة في رمضان
سبق

سيّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) خمس رحلات عمرة وزيارة المسجد الشريف بالمدينة المنورة في رمضان والتي استفاد منها 25 شخصاً من الجالية الهندية وسط إجراءات احترازية بخصوص الوقاية من (كورونا).
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) ناصر بن شاكر الحميدان، أن مناشط الجمعية الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات.

وأضاف الحميدان أن رحلات العمرة تستهدف أداء فريضة العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي وتعليم أمور الدين المهمة وتوزيع المواد الدعوية، وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ.

وأشار إلى أن رحلات "نور" انطلقت من مكة إلى المدينة؛ لزيارة المسجد النبوي، وتم خلالها بيان فضل زيارة المدينة والمشاعر المقدسة، واستفاد 25 شخصاً من الجالية الهندية من رحلة العمرة التي سُيّرت وسط إجراءات مشددة لأخذ اللقاح وتصاريح العمرة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:32 PM

"نور" الدمام تُسيّر أولى رحلات العمرة وزيارة المدينة المنورة في رمضان

استفاد منها 25 شخصاً من الجالية الهندية..  ووسط إجراءات احترازية

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عبدالله السالم - الدمام
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سيّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) خمس رحلات عمرة وزيارة المسجد الشريف بالمدينة المنورة في رمضان والتي استفاد منها 25 شخصاً من الجالية الهندية وسط إجراءات احترازية بخصوص الوقاية من (كورونا).
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) ناصر بن شاكر الحميدان، أن مناشط الجمعية الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات.

وأضاف الحميدان أن رحلات العمرة تستهدف أداء فريضة العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي وتعليم أمور الدين المهمة وتوزيع المواد الدعوية، وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ.

وأشار إلى أن رحلات "نور" انطلقت من مكة إلى المدينة؛ لزيارة المسجد النبوي، وتم خلالها بيان فضل زيارة المدينة والمشاعر المقدسة، واستفاد 25 شخصاً من الجالية الهندية من رحلة العمرة التي سُيّرت وسط إجراءات مشددة لأخذ اللقاح وتصاريح العمرة.

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