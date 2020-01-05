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سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء جمهورية العراق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وضرورة بذل الجهود للتهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء جمهورية العراق
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وضرورة بذل الجهود للتهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:52 AM

سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء جمهورية العراق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
9,636

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وضرورة بذل الجهود للتهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

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