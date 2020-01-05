سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس وزراء جمهورية العراق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص السعودية على أمن واستقرار العراق الشقيق، وضرورة بذل الجهود للتهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.