"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل 4 محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.