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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل 4 محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:02 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل 4 محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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