النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق

تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي وأحضره ولي أمره لمستشفى الزاهر

لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابات بليغة؛ نتيجة سقوطه من أحد المباني بمكة المكرمة، رغم محاولات فريق الطوارئ بمستشفى الزاهر لإنقاذه.

وتفصيلاً، استقبلت طوارئ مستشفى الزاهر، أمس الأول، طفلاً بعمر أقل من عشر سنوات تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي، بعد أن أحضره ولي أمره، مفيداً أنه سقط من الدور الثاني.

قام فريق الإسعاف الطبي بعدة محاولات وعمل CPR إنعاش قلبي رئوي، إلا أن شدة الإصابة والنزيف الداخلي تسببا في وفاة الطفل، وأدخل ثلاجة الأموات بالمستشفى.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث، مستندةً على تقرير المستشفى ومعاينة موقع الحادث.

وفاة طفل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق
سبق

لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابات بليغة؛ نتيجة سقوطه من أحد المباني بمكة المكرمة، رغم محاولات فريق الطوارئ بمستشفى الزاهر لإنقاذه.

وتفصيلاً، استقبلت طوارئ مستشفى الزاهر، أمس الأول، طفلاً بعمر أقل من عشر سنوات تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي، بعد أن أحضره ولي أمره، مفيداً أنه سقط من الدور الثاني.

قام فريق الإسعاف الطبي بعدة محاولات وعمل CPR إنعاش قلبي رئوي، إلا أن شدة الإصابة والنزيف الداخلي تسببا في وفاة الطفل، وأدخل ثلاجة الأموات بالمستشفى.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث، مستندةً على تقرير المستشفى ومعاينة موقع الحادث.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
03:49 PM

محاولات إنقاذه لم تفلح.. وفاة طفل سقط من الدور الثاني بمنزل بمكة والأمن يحقق

تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي وأحضره ولي أمره لمستشفى الزاهر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,620

لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابات بليغة؛ نتيجة سقوطه من أحد المباني بمكة المكرمة، رغم محاولات فريق الطوارئ بمستشفى الزاهر لإنقاذه.

وتفصيلاً، استقبلت طوارئ مستشفى الزاهر، أمس الأول، طفلاً بعمر أقل من عشر سنوات تعرض لإصابات متعددة ونزيف داخلي، بعد أن أحضره ولي أمره، مفيداً أنه سقط من الدور الثاني.

قام فريق الإسعاف الطبي بعدة محاولات وعمل CPR إنعاش قلبي رئوي، إلا أن شدة الإصابة والنزيف الداخلي تسببا في وفاة الطفل، وأدخل ثلاجة الأموات بالمستشفى.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في الحادث، مستندةً على تقرير المستشفى ومعاينة موقع الحادث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,428
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,826
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة