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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
10:17 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
5,170

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

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