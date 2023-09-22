الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-09-22
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
10:17 PM
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.