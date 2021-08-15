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بيع 5 صقور إسبانية في الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

تابعة لمزرعة "أرينو" وبلغ سعرها 146 ألف ريال

بيعت خمسة صقور تابعة لمزرعة "أرينو" الإسبانية بمبلغ 146 ألف ريال خلال الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ المزاد بالصقر الأول فرخ "جير شاهين"، وتم بيعه بمبلغ 42 ألف ريال، بعده تمت المزايدة على الصقر الثاني وهو أيضًا فرخ "جيرشاهين" وبيع بـ41 ألف ريال، ثم جاء الدور على الصقر الثالث فرخ "جير تبع" وبلغ سعره 16 ألف ريال، ثم بيع الصقر الرابع بمبلغ 30 ألف ريال وهو من نوع فرخ "جير تبع"، وجاء ختام الليلة بالصقر الخامس فرخ "جير تبع" وتم بيعه بمبلغ 17 ألف ريال.

وتواصل الحضور في اليوم العاشر للفعاليات المصاحبة للمزاد، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التي يوليها نادي الصقور السعودي أهمية قصوى، وذلك بالتشديد على الحضور بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد، مع التأكد من الحالة الصحية قبل الدخول إلى موقع المزاد عبر تطبيق توكلنا، وتفتح المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد أبوابها للحضور الساعة الرابعة عصرًا.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

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بيع 5 صقور إسبانية في الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
سبق

بيعت خمسة صقور تابعة لمزرعة "أرينو" الإسبانية بمبلغ 146 ألف ريال خلال الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ المزاد بالصقر الأول فرخ "جير شاهين"، وتم بيعه بمبلغ 42 ألف ريال، بعده تمت المزايدة على الصقر الثاني وهو أيضًا فرخ "جيرشاهين" وبيع بـ41 ألف ريال، ثم جاء الدور على الصقر الثالث فرخ "جير تبع" وبلغ سعره 16 ألف ريال، ثم بيع الصقر الرابع بمبلغ 30 ألف ريال وهو من نوع فرخ "جير تبع"، وجاء ختام الليلة بالصقر الخامس فرخ "جير تبع" وتم بيعه بمبلغ 17 ألف ريال.

وتواصل الحضور في اليوم العاشر للفعاليات المصاحبة للمزاد، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التي يوليها نادي الصقور السعودي أهمية قصوى، وذلك بالتشديد على الحضور بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد، مع التأكد من الحالة الصحية قبل الدخول إلى موقع المزاد عبر تطبيق توكلنا، وتفتح المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد أبوابها للحضور الساعة الرابعة عصرًا.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
12:28 AM

بيع 5 صقور إسبانية في الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

تابعة لمزرعة "أرينو" وبلغ سعرها 146 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بيعت خمسة صقور تابعة لمزرعة "أرينو" الإسبانية بمبلغ 146 ألف ريال خلال الليلة الخامسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ المزاد بالصقر الأول فرخ "جير شاهين"، وتم بيعه بمبلغ 42 ألف ريال، بعده تمت المزايدة على الصقر الثاني وهو أيضًا فرخ "جيرشاهين" وبيع بـ41 ألف ريال، ثم جاء الدور على الصقر الثالث فرخ "جير تبع" وبلغ سعره 16 ألف ريال، ثم بيع الصقر الرابع بمبلغ 30 ألف ريال وهو من نوع فرخ "جير تبع"، وجاء ختام الليلة بالصقر الخامس فرخ "جير تبع" وتم بيعه بمبلغ 17 ألف ريال.

وتواصل الحضور في اليوم العاشر للفعاليات المصاحبة للمزاد، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التي يوليها نادي الصقور السعودي أهمية قصوى، وذلك بالتشديد على الحضور بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد، مع التأكد من الحالة الصحية قبل الدخول إلى موقع المزاد عبر تطبيق توكلنا، وتفتح المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد أبوابها للحضور الساعة الرابعة عصرًا.

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