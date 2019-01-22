مرة أخرى وخلال أقل من أسبوع فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه يوم الثلاثاء على قائمة العقوبات. جاءت خطوة الجمعة وفق سكاي نيوز عربية بعد أنْ فرضت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على ثلاثة رجال أعمال، من بينهم دياب، على علاقة بجماعة حزب الله، قائلة: إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برايان نيلسون، في بيان: إن "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال، في الوقت الذي تكثف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان".

مجددًا.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطين بحزب الله صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 مرة أخرى وخلال أقل من أسبوع فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه يوم الثلاثاء على قائمة العقوبات.



جاءت خطوة الجمعة وفق سكاي نيوز عربية بعد أنْ فرضت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على ثلاثة رجال أعمال، من بينهم دياب، على علاقة بجماعة حزب الله، قائلة: إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برايان نيلسون، في بيان: إن "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال، في الوقت الذي تكثف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 10:54 AM

مجددًا.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطين بحزب الله ضمن جهود مراقبة وعرقلة النشاط غير المشروع للحزب المدعوم من إيران





A A A





0 مشاركة

مرة أخرى وخلال أقل من أسبوع فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه يوم الثلاثاء على قائمة العقوبات.



جاءت خطوة الجمعة وفق سكاي نيوز عربية بعد أنْ فرضت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على ثلاثة رجال أعمال، من بينهم دياب، على علاقة بجماعة حزب الله، قائلة: إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة.



وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برايان نيلسون، في بيان: إن "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال، في الوقت الذي تكثف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان".