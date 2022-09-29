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عسير.. لم تعد العالمية صعبة

قائد التغيير ورجل الإنجازات وصاحب الأفعال الكبيرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، أعلن نهضة كبيرة وتنمية عملاقة في كل مناطق المملكة العربية السعودية. وقد سعدنا وابتهجنا وفرحنا هذا اليوم بإعلان استراتيجية منطقة عسير التي ستقودها -بإذن الله- نحو مصاف المناطق السياحية المتقدمة.

الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، نرى أفعاله قبل سماع أقواله.. زرع الطموحات الكبيرة، ورسم المستقبل المشرق، وجعلنا جميعًا نرى ونعايش السعودية العظمى تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، بل تجاوزنا كثيرًا من الدول التي كنا نعتقد أنها سبقتنا في بعض المجالات؛ لنجد أننا حققنا ما لم يخطر على مخيلة خبراء تلك الدول.

كل ذلك بتوفيق الله، ثم الشغف الكبير الذي يملأ نفوس أبناء المملكة العربية السعودية للوصول بوطنهم للمستوى الذي يستحق.

العالمية تتطلب الاستعداد البشري أولاً، وتطويرًا في المهارات الشخصية والفنية والإدارية، والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد ومدارس المنطقة والمعاهد وبيوت الخبرة كافة يجب أن تعمل بكل طاقاتها لإعداد إنسان هذه المنطقة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة.

اكتساب اللغة الإنجليزية ومهارات وتطبيقات وبرامج الحاسب مقومات أساسية، يحتاج إليها كل من سيكون له دور أو عمل أو مهمة في مشاريع عسير العالمية القادمة بإذن الله.

أرى أبناء منطقة عسير وجميع شباب المملكة العربية السعودية يقودون منظمات عالمية في القطاع الفندقي، يديرون هيلتون وماريوت وريتزكارلتون وشيراتون، وغيرها من الشركات العملاقة، ويطبقون أعلى معايير جودة الأداء. المشاريع القادمة سيكون السعودي -بإذن الله- في كل المستويات القيادية فيها.

تخطيطنا اليوم، وعملنا الجاد هذا الزمن، سيسهمان في تجهيز حياة مستقرة وجميلة للأجيال القادمة. سنرى -بإذن الله- أحفادنا يعملون ويستثمرون ويستفيدون من المشاريع التي بدأ تنفيذها من الآن، وسيخدمون الملايين من زوار المنطقة والسياح الذين سيجعلون عسير وجهتهم الأولى.

بارك الله في رجل التغيير وصاحب الهمة وقائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان، الذي جعل عسير ومناطق السعودية كافة تطمئن على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا بحسن ظن الجميع بالله -عز وجل-، ثم بالإصرار.

لم تعد العالمية صعبة قوية.. كلنا نردد {حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ}.

الرئيسية/ المملكة

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عسير.. لم تعد العالمية صعبة
سبق

قائد التغيير ورجل الإنجازات وصاحب الأفعال الكبيرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، أعلن نهضة كبيرة وتنمية عملاقة في كل مناطق المملكة العربية السعودية. وقد سعدنا وابتهجنا وفرحنا هذا اليوم بإعلان استراتيجية منطقة عسير التي ستقودها -بإذن الله- نحو مصاف المناطق السياحية المتقدمة.

الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، نرى أفعاله قبل سماع أقواله.. زرع الطموحات الكبيرة، ورسم المستقبل المشرق، وجعلنا جميعًا نرى ونعايش السعودية العظمى تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، بل تجاوزنا كثيرًا من الدول التي كنا نعتقد أنها سبقتنا في بعض المجالات؛ لنجد أننا حققنا ما لم يخطر على مخيلة خبراء تلك الدول.

كل ذلك بتوفيق الله، ثم الشغف الكبير الذي يملأ نفوس أبناء المملكة العربية السعودية للوصول بوطنهم للمستوى الذي يستحق.

العالمية تتطلب الاستعداد البشري أولاً، وتطويرًا في المهارات الشخصية والفنية والإدارية، والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد ومدارس المنطقة والمعاهد وبيوت الخبرة كافة يجب أن تعمل بكل طاقاتها لإعداد إنسان هذه المنطقة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة.

اكتساب اللغة الإنجليزية ومهارات وتطبيقات وبرامج الحاسب مقومات أساسية، يحتاج إليها كل من سيكون له دور أو عمل أو مهمة في مشاريع عسير العالمية القادمة بإذن الله.

أرى أبناء منطقة عسير وجميع شباب المملكة العربية السعودية يقودون منظمات عالمية في القطاع الفندقي، يديرون هيلتون وماريوت وريتزكارلتون وشيراتون، وغيرها من الشركات العملاقة، ويطبقون أعلى معايير جودة الأداء. المشاريع القادمة سيكون السعودي -بإذن الله- في كل المستويات القيادية فيها.

تخطيطنا اليوم، وعملنا الجاد هذا الزمن، سيسهمان في تجهيز حياة مستقرة وجميلة للأجيال القادمة. سنرى -بإذن الله- أحفادنا يعملون ويستثمرون ويستفيدون من المشاريع التي بدأ تنفيذها من الآن، وسيخدمون الملايين من زوار المنطقة والسياح الذين سيجعلون عسير وجهتهم الأولى.

بارك الله في رجل التغيير وصاحب الهمة وقائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان، الذي جعل عسير ومناطق السعودية كافة تطمئن على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا بحسن ظن الجميع بالله -عز وجل-، ثم بالإصرار.

لم تعد العالمية صعبة قوية.. كلنا نردد {حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ}.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:01 PM

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير - الرياض
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قائد التغيير ورجل الإنجازات وصاحب الأفعال الكبيرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، أعلن نهضة كبيرة وتنمية عملاقة في كل مناطق المملكة العربية السعودية. وقد سعدنا وابتهجنا وفرحنا هذا اليوم بإعلان استراتيجية منطقة عسير التي ستقودها -بإذن الله- نحو مصاف المناطق السياحية المتقدمة.

الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، نرى أفعاله قبل سماع أقواله.. زرع الطموحات الكبيرة، ورسم المستقبل المشرق، وجعلنا جميعًا نرى ونعايش السعودية العظمى تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، بل تجاوزنا كثيرًا من الدول التي كنا نعتقد أنها سبقتنا في بعض المجالات؛ لنجد أننا حققنا ما لم يخطر على مخيلة خبراء تلك الدول.

كل ذلك بتوفيق الله، ثم الشغف الكبير الذي يملأ نفوس أبناء المملكة العربية السعودية للوصول بوطنهم للمستوى الذي يستحق.

العالمية تتطلب الاستعداد البشري أولاً، وتطويرًا في المهارات الشخصية والفنية والإدارية، والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وجامعة الملك خالد ومدارس المنطقة والمعاهد وبيوت الخبرة كافة يجب أن تعمل بكل طاقاتها لإعداد إنسان هذه المنطقة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة.

اكتساب اللغة الإنجليزية ومهارات وتطبيقات وبرامج الحاسب مقومات أساسية، يحتاج إليها كل من سيكون له دور أو عمل أو مهمة في مشاريع عسير العالمية القادمة بإذن الله.

أرى أبناء منطقة عسير وجميع شباب المملكة العربية السعودية يقودون منظمات عالمية في القطاع الفندقي، يديرون هيلتون وماريوت وريتزكارلتون وشيراتون، وغيرها من الشركات العملاقة، ويطبقون أعلى معايير جودة الأداء. المشاريع القادمة سيكون السعودي -بإذن الله- في كل المستويات القيادية فيها.

تخطيطنا اليوم، وعملنا الجاد هذا الزمن، سيسهمان في تجهيز حياة مستقرة وجميلة للأجيال القادمة. سنرى -بإذن الله- أحفادنا يعملون ويستثمرون ويستفيدون من المشاريع التي بدأ تنفيذها من الآن، وسيخدمون الملايين من زوار المنطقة والسياح الذين سيجعلون عسير وجهتهم الأولى.

بارك الله في رجل التغيير وصاحب الهمة وقائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان، الذي جعل عسير ومناطق السعودية كافة تطمئن على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا بحسن ظن الجميع بالله -عز وجل-، ثم بالإصرار.

لم تعد العالمية صعبة قوية.. كلنا نردد {حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ}.

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