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تحرش جماعي بفتاة.. الأمن المصري يحقق بالفيديو الصادم

خلال احتفالات ليلة رأس العام

تُكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها، لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي بإحدى الفتيات خلال احتفالات ليلة رأس العام، والذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وفي التفاصيل، تداوَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مَشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، شمالي مصر.

ويُظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكّن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية؛ فقد تم فحص الفيديو، ومراجعة الكاميرات في الشارع؛ من أجل معرفة المشاركين في الجريمة.

وتسببت الواقعة في صدمة وغضب كبير لدى المصريين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

أجهزة الأمن المصرية مصر تحرش

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تحرش جماعي بفتاة.. الأمن المصري يحقق بالفيديو الصادم
سبق

تُكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها، لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي بإحدى الفتيات خلال احتفالات ليلة رأس العام، والذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وفي التفاصيل، تداوَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مَشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، شمالي مصر.

ويُظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكّن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية؛ فقد تم فحص الفيديو، ومراجعة الكاميرات في الشارع؛ من أجل معرفة المشاركين في الجريمة.

وتسببت الواقعة في صدمة وغضب كبير لدى المصريين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:06 AM

تحرش جماعي بفتاة.. الأمن المصري يحقق بالفيديو الصادم

خلال احتفالات ليلة رأس العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها، لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي بإحدى الفتيات خلال احتفالات ليلة رأس العام، والذي استمر حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وفي التفاصيل، تداوَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مَشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، شمالي مصر.

ويُظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكّن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية؛ فقد تم فحص الفيديو، ومراجعة الكاميرات في الشارع؛ من أجل معرفة المشاركين في الجريمة.

وتسببت الواقعة في صدمة وغضب كبير لدى المصريين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الشباب المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

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