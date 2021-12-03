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"ماكلارين" يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١

بشراكة مع "كاوست".. مستفيدًا من كامل خبراتها التقنية بهدف الوصول للتتويج

تدخل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في شراكة فريدة من نوعها مع أحد وأهم الفرق العريقة في سباقات الفورمولا1 في العالم؛ حيث تساهم بكامل خبراتها التقنية في إعادة فريق مكلارين وإيصاله لمنصات التتويج في حلبات سباق الجائزة الكبرى لـ"الفورمولا 1".

وسيدخل فريق مكلارين بأفضلية الأرض عندما تصطف الفرق العشرة اليوم على حلبة كورنيش جدة الحلبة الأسرع ما بين حلبات الشوارع لسباقات "الفورمولا 1"، للمشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» لإجراء التجارب الأولية.

ويتمتع فريق ماكلارين بمسيرة حافلة من النجاحات منذ دخوله البطولة عام 1966 وفوزه بالمركز الأول؛ حيث أسهم البريطاني بروس ماكلارين خلال العقود الخمسة 8 بطولات العالم للفورمولا1.

وقاد للفريق عدد كبير من السائقين التاريخيين في البطولة مثل الأسطورة آيرتون سينا، إيمرسون فيتيبالدي، ميكا هاكينن، ولويس هاميلتون وغيرهم، وتعد "ماكلارين" إحدى أكثر العلامات التجارية المتطورة تقنياً في العالم، بالإضافة إلى التزامها طويل الأمد في المشاركة في سباقات الفورمولا.

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"ماكلارين" يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١
سبق

تدخل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في شراكة فريدة من نوعها مع أحد وأهم الفرق العريقة في سباقات الفورمولا1 في العالم؛ حيث تساهم بكامل خبراتها التقنية في إعادة فريق مكلارين وإيصاله لمنصات التتويج في حلبات سباق الجائزة الكبرى لـ"الفورمولا 1".

وسيدخل فريق مكلارين بأفضلية الأرض عندما تصطف الفرق العشرة اليوم على حلبة كورنيش جدة الحلبة الأسرع ما بين حلبات الشوارع لسباقات "الفورمولا 1"، للمشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» لإجراء التجارب الأولية.

ويتمتع فريق ماكلارين بمسيرة حافلة من النجاحات منذ دخوله البطولة عام 1966 وفوزه بالمركز الأول؛ حيث أسهم البريطاني بروس ماكلارين خلال العقود الخمسة 8 بطولات العالم للفورمولا1.

وقاد للفريق عدد كبير من السائقين التاريخيين في البطولة مثل الأسطورة آيرتون سينا، إيمرسون فيتيبالدي، ميكا هاكينن، ولويس هاميلتون وغيرهم، وتعد "ماكلارين" إحدى أكثر العلامات التجارية المتطورة تقنياً في العالم، بالإضافة إلى التزامها طويل الأمد في المشاركة في سباقات الفورمولا.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:51 PM

"ماكلارين" يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١

بشراكة مع "كاوست".. مستفيدًا من كامل خبراتها التقنية بهدف الوصول للتتويج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تدخل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" في شراكة فريدة من نوعها مع أحد وأهم الفرق العريقة في سباقات الفورمولا1 في العالم؛ حيث تساهم بكامل خبراتها التقنية في إعادة فريق مكلارين وإيصاله لمنصات التتويج في حلبات سباق الجائزة الكبرى لـ"الفورمولا 1".

وسيدخل فريق مكلارين بأفضلية الأرض عندما تصطف الفرق العشرة اليوم على حلبة كورنيش جدة الحلبة الأسرع ما بين حلبات الشوارع لسباقات "الفورمولا 1"، للمشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» لإجراء التجارب الأولية.

ويتمتع فريق ماكلارين بمسيرة حافلة من النجاحات منذ دخوله البطولة عام 1966 وفوزه بالمركز الأول؛ حيث أسهم البريطاني بروس ماكلارين خلال العقود الخمسة 8 بطولات العالم للفورمولا1.

وقاد للفريق عدد كبير من السائقين التاريخيين في البطولة مثل الأسطورة آيرتون سينا، إيمرسون فيتيبالدي، ميكا هاكينن، ولويس هاميلتون وغيرهم، وتعد "ماكلارين" إحدى أكثر العلامات التجارية المتطورة تقنياً في العالم، بالإضافة إلى التزامها طويل الأمد في المشاركة في سباقات الفورمولا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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