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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "الغزواني" و"شبلي"

من منسوبي القوات المسلحة واستُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه خلال لقائه والدَيْ الشهيدين بمنزلَيْهما مساء أمس بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي، وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَين، داعيًا الله - عز وجل - أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والدا وذوو الشهيدين "الغزواني، وشبلي" عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز تعزية الحد الجنوبي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "الغزواني" و"شبلي"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه خلال لقائه والدَيْ الشهيدين بمنزلَيْهما مساء أمس بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي، وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَين، داعيًا الله - عز وجل - أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والدا وذوو الشهيدين "الغزواني، وشبلي" عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
12:51 AM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "الغزواني" و"شبلي"

من منسوبي القوات المسلحة واستُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، ولوالد وذوي الشهيد الجندي سلطان بن عيسى شبلي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه خلال لقائه والدَيْ الشهيدين بمنزلَيْهما مساء أمس بمركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي، وقرية القمري بمحافظة ضمد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَين، داعيًا الله - عز وجل - أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والدا وذوو الشهيدين "الغزواني، وشبلي" عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَين اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

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