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بعد فيديو إسعافهما مصاباً.. مدير جامعة حائل يوجِّه بتكريم "شوق" و"سراب"

المشرفة على أقسام الطالبات: مبادرة إنسانيّة شجاعة تنم عن إحساس بالمسؤولية

وجَّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ بتكريم الطالبتين اللتين أسهمتا في إسعاف مصابٍ إثر حادثٍ مروري في حائل، أمس الأول الأحد؛ حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الفتاتان ونشرته "سبق".

"البراهيم"؛ وجَّه بتكريم "شوق العنزي"؛ من كلية التمريض، و"سراب العنزي"؛ من كلية طب الأسنان؛ نظير شجاعتهما ومبادرتهما الإنسانية بإنقاذ حياة المصاب.

وأوضحت الطالبة "شوق"؛ أنها بعد سماعها هي وزميلتها "أسراب" صوت ارتطام سيارة في الطريق المجاور لمنزلهما، هرعتا إليه، وتبين إصابة شاب تفوق إصابته إصابات زملائه الذين كانت جروحهم طفيفة، فقدّمتا له الإسعافات الأوَّلية، وتأكدتا من بعض العلامات الحيوية، حتى باشرت فرق الهلال الأحمر الموقع.

وأكّدت الطالبة "شوق"؛ أن الدورات التدريبيّة المتخصّصة التي تنظّمها كلية التمريض في الإسعافات الأولية، أسهمت بشكلٍ رئيس في اكتسابهما مهارة تقديم الإسعافات الأوّلية للمصاب، وكذلك عضويتهما في الفريق التطوّعي للهلال الأحمر.

من جهتها، أكدت الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري؛ المشرفة -المكلّفة- على أقسام الطالبات، أن إدارة الجامعة تثمّن وتقدّر الدور البطولي، والمبادرة الإنسانيّة الشجاعة من طالبات جامعة حائل، وهو ما عُرف عنهن، وأن هذه المبادرة تنم عن إحساسٍ بالمسؤولية والتزامٍ من طالبات جامعة حائل تجاه المجتمع، وتقديراً من جامعة حائل لهذا العمل المشرّف من الطالبتين، فقد وجَّه مدير الجامعة بتكريمهما بما يليق بعملهما البطولي المشرّف.

جامعة حائل تكريم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو إسعافهما مصاباً.. مدير جامعة حائل يوجِّه بتكريم "شوق" و"سراب"
سبق

وجَّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ بتكريم الطالبتين اللتين أسهمتا في إسعاف مصابٍ إثر حادثٍ مروري في حائل، أمس الأول الأحد؛ حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الفتاتان ونشرته "سبق".

"البراهيم"؛ وجَّه بتكريم "شوق العنزي"؛ من كلية التمريض، و"سراب العنزي"؛ من كلية طب الأسنان؛ نظير شجاعتهما ومبادرتهما الإنسانية بإنقاذ حياة المصاب.

وأوضحت الطالبة "شوق"؛ أنها بعد سماعها هي وزميلتها "أسراب" صوت ارتطام سيارة في الطريق المجاور لمنزلهما، هرعتا إليه، وتبين إصابة شاب تفوق إصابته إصابات زملائه الذين كانت جروحهم طفيفة، فقدّمتا له الإسعافات الأوَّلية، وتأكدتا من بعض العلامات الحيوية، حتى باشرت فرق الهلال الأحمر الموقع.

وأكّدت الطالبة "شوق"؛ أن الدورات التدريبيّة المتخصّصة التي تنظّمها كلية التمريض في الإسعافات الأولية، أسهمت بشكلٍ رئيس في اكتسابهما مهارة تقديم الإسعافات الأوّلية للمصاب، وكذلك عضويتهما في الفريق التطوّعي للهلال الأحمر.

من جهتها، أكدت الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري؛ المشرفة -المكلّفة- على أقسام الطالبات، أن إدارة الجامعة تثمّن وتقدّر الدور البطولي، والمبادرة الإنسانيّة الشجاعة من طالبات جامعة حائل، وهو ما عُرف عنهن، وأن هذه المبادرة تنم عن إحساسٍ بالمسؤولية والتزامٍ من طالبات جامعة حائل تجاه المجتمع، وتقديراً من جامعة حائل لهذا العمل المشرّف من الطالبتين، فقد وجَّه مدير الجامعة بتكريمهما بما يليق بعملهما البطولي المشرّف.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:41 AM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:42 PM

بعد فيديو إسعافهما مصاباً.. مدير جامعة حائل يوجِّه بتكريم "شوق" و"سراب"

المشرفة على أقسام الطالبات: مبادرة إنسانيّة شجاعة تنم عن إحساس بالمسؤولية

A A A
خالد السليمي - الرياض
9
5,592

وجَّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ بتكريم الطالبتين اللتين أسهمتا في إسعاف مصابٍ إثر حادثٍ مروري في حائل، أمس الأول الأحد؛ حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الفتاتان ونشرته "سبق".

"البراهيم"؛ وجَّه بتكريم "شوق العنزي"؛ من كلية التمريض، و"سراب العنزي"؛ من كلية طب الأسنان؛ نظير شجاعتهما ومبادرتهما الإنسانية بإنقاذ حياة المصاب.

وأوضحت الطالبة "شوق"؛ أنها بعد سماعها هي وزميلتها "أسراب" صوت ارتطام سيارة في الطريق المجاور لمنزلهما، هرعتا إليه، وتبين إصابة شاب تفوق إصابته إصابات زملائه الذين كانت جروحهم طفيفة، فقدّمتا له الإسعافات الأوَّلية، وتأكدتا من بعض العلامات الحيوية، حتى باشرت فرق الهلال الأحمر الموقع.

وأكّدت الطالبة "شوق"؛ أن الدورات التدريبيّة المتخصّصة التي تنظّمها كلية التمريض في الإسعافات الأولية، أسهمت بشكلٍ رئيس في اكتسابهما مهارة تقديم الإسعافات الأوّلية للمصاب، وكذلك عضويتهما في الفريق التطوّعي للهلال الأحمر.

من جهتها، أكدت الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري؛ المشرفة -المكلّفة- على أقسام الطالبات، أن إدارة الجامعة تثمّن وتقدّر الدور البطولي، والمبادرة الإنسانيّة الشجاعة من طالبات جامعة حائل، وهو ما عُرف عنهن، وأن هذه المبادرة تنم عن إحساسٍ بالمسؤولية والتزامٍ من طالبات جامعة حائل تجاه المجتمع، وتقديراً من جامعة حائل لهذا العمل المشرّف من الطالبتين، فقد وجَّه مدير الجامعة بتكريمهما بما يليق بعملهما البطولي المشرّف.

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