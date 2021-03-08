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سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

عند 9374 نقطة.. بتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 9374 نقطة (+ 23 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم أي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي أي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.21%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات
سبق

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 9374 نقطة (+ 23 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم أي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي أي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.21%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:11 PM

سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

عند 9374 نقطة.. بتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 9374 نقطة (+ 23 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2015، أي منذ نحو 6 سنوات، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة عناية، وأميانتيت، ومجموعة فتيحي، وأمانة للتأمين، وإم أي اس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والعقارية، وتبوك الزراعية، وبي سي أي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.21%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، ومتطورة، وكيمانول، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، ودار الأركان، وأنابيب، والجوف، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 206.99 نقاط ليقفل عند مستوى 25805.04 نقاط، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 275 ألف سهم تقاسمتها 1154 صفقة.

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