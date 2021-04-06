جمعية إرادة التوحد بنجران تقيم لقاء "نتوحد من أجلهم" بمناسبة اليوم العالمي

التعريف بأطفال التوحد ومهارات التعامل معهم وطرق تعديل السلوك

أقامت جمعية إرادة التوحد بنجران لقاء "نتوحد من أجلهم" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد للتعريف بأعمال الجمعية والتعامل مع أطفال التوحد.

قدمت الاختصاصية إيمان سعد الراشد اختصاصية تربية خاصة واضطراب طيف التوحد نبذة تعريفية عن أطفال التوحد وطرق ومهارات التعامل معهم وطرق تعديل السلوك.

كما تحدثت رئيسة الجمعية غالية السويدي عن الجمعية وأهدافها وطموحاتها التي كان من أبرزها تجهيز مقر خاص وإنشاء مركز متخصص لخدمة أطفال التوحد في منطقة نجران.

وأكدت السويدي أن الجمعية والقائمين عليها يسعون جاهدين لتذليل الصعاب بدعم الجميع. وتداخل أولياء أمور أطفال التوحد بتجاربهم القيمة والعقبات التي واجهتهم والاحتياجات التي يرغبون فيها.