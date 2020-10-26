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تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

ضمن مبادرة  بر جازان "باسقات الخير"

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، الاثنين، توزيع ألف سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.

يأتي ذلك، ضمن مبادرة جمعية "البر" الخيرية بجازان "باسقات الخير"، بحضور الأمين العام للجمعية، محمد علاوي، ورئيس لجنة التنمية، عبده راجحي.

وقال نائب رئيس اللجنة، صالح دهل: إن المبادرة جاءت تعزيزا للشراكة بين جمعية "البر" بجازان ولجنة تنمية أبوعريش، لتلبية احتياجات المستفيدين، مبينا أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.

من جانبه، أوضح مشرف مراكز النشاط بتنمية أبوعريش يحيى معشي أن الفرق التطوعية التابعة للجنة شرعت في توزيع السلال الغذائية على الأسر المنتجة والمستفيدين من خدمات اللجنة.

وأثنى الأمين العام لجمعية البر بجازان، على جهود اللجنة وتميز برامجها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجمعية واللجنة تعزز النجاح في تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خلال مشاركة مراكز النشاط والفرق التطوعية باللجنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها
سبق

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، الاثنين، توزيع ألف سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.

يأتي ذلك، ضمن مبادرة جمعية "البر" الخيرية بجازان "باسقات الخير"، بحضور الأمين العام للجمعية، محمد علاوي، ورئيس لجنة التنمية، عبده راجحي.

وقال نائب رئيس اللجنة، صالح دهل: إن المبادرة جاءت تعزيزا للشراكة بين جمعية "البر" بجازان ولجنة تنمية أبوعريش، لتلبية احتياجات المستفيدين، مبينا أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.

من جانبه، أوضح مشرف مراكز النشاط بتنمية أبوعريش يحيى معشي أن الفرق التطوعية التابعة للجنة شرعت في توزيع السلال الغذائية على الأسر المنتجة والمستفيدين من خدمات اللجنة.

وأثنى الأمين العام لجمعية البر بجازان، على جهود اللجنة وتميز برامجها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجمعية واللجنة تعزز النجاح في تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خلال مشاركة مراكز النشاط والفرق التطوعية باللجنة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
06:55 PM

تنمية أبوعريش توزع ألف سلة غذائية على مستفيديها

ضمن مبادرة  بر جازان "باسقات الخير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، اليوم، الاثنين، توزيع ألف سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.

يأتي ذلك، ضمن مبادرة جمعية "البر" الخيرية بجازان "باسقات الخير"، بحضور الأمين العام للجمعية، محمد علاوي، ورئيس لجنة التنمية، عبده راجحي.

وقال نائب رئيس اللجنة، صالح دهل: إن المبادرة جاءت تعزيزا للشراكة بين جمعية "البر" بجازان ولجنة تنمية أبوعريش، لتلبية احتياجات المستفيدين، مبينا أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.

من جانبه، أوضح مشرف مراكز النشاط بتنمية أبوعريش يحيى معشي أن الفرق التطوعية التابعة للجنة شرعت في توزيع السلال الغذائية على الأسر المنتجة والمستفيدين من خدمات اللجنة.

وأثنى الأمين العام لجمعية البر بجازان، على جهود اللجنة وتميز برامجها، مؤكدًا أن الشراكة بين الجمعية واللجنة تعزز النجاح في تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين من خلال مشاركة مراكز النشاط والفرق التطوعية باللجنة.

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