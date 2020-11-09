النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

لتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل التفصيلي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة إرشادية تهدف إلى توضيح آلية المعاملة الضريبية لتلك التصرفات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويتضمن الدليل عدداً من المحاور التوضيحية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها التعريف بالضريبة ومصطلحاتها الرئيسة، واستحقاقات الضريبة والاستثناءات منها، وآلية إنفاذ خدمة الضريبة، والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.

ويأتي إطلاق "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية" في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، وزيادة درجة التزامهم الطوعي، بوصف الهيئة الجهة المكَلّفة بتحصيل وإدارة الضرائب في المملكة وإنفاذ أنظمتها المختلفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية"، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من 8 صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة التصرفات العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل التفصيلي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة إرشادية تهدف إلى توضيح آلية المعاملة الضريبية لتلك التصرفات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويتضمن الدليل عدداً من المحاور التوضيحية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها التعريف بالضريبة ومصطلحاتها الرئيسة، واستحقاقات الضريبة والاستثناءات منها، وآلية إنفاذ خدمة الضريبة، والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.

ويأتي إطلاق "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية" في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، وزيادة درجة التزامهم الطوعي، بوصف الهيئة الجهة المكَلّفة بتحصيل وإدارة الضرائب في المملكة وإنفاذ أنظمتها المختلفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية"، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من 8 صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:43 PM

"الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

لتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,564

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل التفصيلي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة إرشادية تهدف إلى توضيح آلية المعاملة الضريبية لتلك التصرفات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويتضمن الدليل عدداً من المحاور التوضيحية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها التعريف بالضريبة ومصطلحاتها الرئيسة، واستحقاقات الضريبة والاستثناءات منها، وآلية إنفاذ خدمة الضريبة، والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.

ويأتي إطلاق "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية" في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، وزيادة درجة التزامهم الطوعي، بوصف الهيئة الجهة المكَلّفة بتحصيل وإدارة الضرائب في المملكة وإنفاذ أنظمتها المختلفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية"، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من 8 صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة