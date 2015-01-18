استمرار فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته الـ19

من خلال تنظيم عدد من الجلسات وورشتي عمل وحلقة نقاش

واصل المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته الـ19، الذي ينظمه المجلس العربي للتشغيل والصيانة تحت شعار "التحول الرقمي ومستقبل إدارة الصيانة" فعالياته لليوم الثاني بالرياض بعقد عدد من الجلسات وورشتي عمل وحلقة نقاش.

وناقشت الجلسات موضوعات صيانة الطرق وأنظمة النقل، وصيانة الأنظمة الكهربائية، وأنظمة وإدارة الصيانة 2، والاتجاهات العالمية في الهندسة الطبية الحيوية، وتأثير جائحة كورونا على الهندسة الطبية الحيوية، وأنظمة وإدارة الصيانة 3، وموضوعات خاصة في الهندسة الطبية الحيوية.

كما تناولت ورشتا العمل دور مهندسي الطب الحيوي في التحول في مجال الرعاية الصحية، ورقمنة الأصول والتكامل مع أدوات الموثوقية المتقدمة، بالإضافة إلى حلقة نقاش التجارب المحلية: خبراء في الصيانة من شركة أرامكو السعودية.

ويتضمّن المؤتمر فعالية مصاحبة (المنتدى العالمي للصيانة)، يناقش فيها الخبراء الدوليين دراسة وبحث عن النظم العالمية حول المواصفات القياسية للصيانة بعنوان "دور المواصفات القياسية للصيانة العالمية لتحقيق نموذج صيانة ممتاز، في إطار تقنيات 4.0 Industry وسيناريو التحول الرقمي".

يُذكر أن المؤتمر إحدى مبادرات المجلس العربي للتشغيل والصيانة، وبمشاركة رئيسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.