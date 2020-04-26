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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويرتفع بأكثر من 200 نقطة

فوق 6800 نقطة وبتداولات قيمتها 2.8 مليار وبعد ساعتين من الافتتاح

وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح، ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.2 % عند 6816 نقطة (+ 211 نقطة).

يأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب موقع أرقام تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وتتداول أسهم: "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير"، على ارتفاع بنسب قريبة من القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 8 % عند 154 ريالًا.. في المقابل، تراجع سهم "زهرة الواحة" بنحو 1 %.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويرتفع بأكثر من 200 نقطة
سبق

وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح، ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.2 % عند 6816 نقطة (+ 211 نقطة).

يأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب موقع أرقام تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وتتداول أسهم: "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير"، على ارتفاع بنسب قريبة من القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 8 % عند 154 ريالًا.. في المقابل، تراجع سهم "زهرة الواحة" بنحو 1 %.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:10 PM

مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويرتفع بأكثر من 200 نقطة

فوق 6800 نقطة وبتداولات قيمتها 2.8 مليار وبعد ساعتين من الافتتاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح، ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 3.2 % عند 6816 نقطة (+ 211 نقطة).

يأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب موقع أرقام تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وتتداول أسهم: "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير"، على ارتفاع بنسب قريبة من القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 8 % عند 154 ريالًا.. في المقابل، تراجع سهم "زهرة الواحة" بنحو 1 %.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,569
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