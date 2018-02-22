بلديه العلا تغلق 15 محلاً مخالفاً وتطبق لائحة الغرامات بحقها

لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وسوء تداول الأغذية

أغلقت بلدية محافظة العلا 15 محلاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة وبسبب الاعتماد على طريقة غير صحيحة في تداول المواد الغذائية، فضلاً مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات.

جاء ذلك في سياق حملة تفتيشية مكثفة شملت المحلات والمطاعم المتعلقة بالصحة العامة، حيث طبقت بحق المحلات المخالفة لائحة الجزاءات البلدية وتم إلزامها بالتصحيح.

وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالله بن علي مكي، على استمرار الجولات الميدانية وتعقب المخالفين.