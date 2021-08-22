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في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل

اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل
سبق

اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:12 AM

في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,003
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,156

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