نجران.. 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن إغلاق 3 محلات
شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.
نجران.. 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن إغلاق 3 محلات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-22
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:30 AM
نجران.. 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن إغلاق 3 محلات
شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.