جسر الملك فهد يوضّح: لا يُمنع أحد من المغادرة إن تعذر دفع المخالفات المسجلة على المركبة

عقب تصريح مدير الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين.. إبلاغ السائق بقيمتها بما يعد إشعارًا

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم أنه وفقًا لما ظهر في مواقع التواصل، وحسب تصريح مدير عام الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين؛ في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها، بما يعد إشعارًا مسبقًا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب، ويمكن دفعها لاحقًا.

وكان قد صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بالبحرين، أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات، وتقديم الخدمات المرورية، بشكل سلس، يتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.

وأوضح أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها، وهو ما يعد إشعارًا مسبقًا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق.