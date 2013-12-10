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"بدر بن عبدالله": ميزانية 2020 تؤكد حرص القيادة على استمرار مسيرة التنمية

قال إن القطاع الثقافي شهد نمواً ملحوظاً كباقي القطاعات في العام الجاري

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة إن ميزانية 2020، تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على استمرار مسيرة التنمية والازدهار، كما أنها تترجم عزم القيادة الرشيدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم يؤكد اهتمامه الكبير - أيده الله - بمواطنيه، وتطوير الخدمات المقدمة لهم لأنهم دائماً محل رعايته واهتمامه".


ونوه بمضامين تصريح ولي العهد، عقب إعلان ميزانية 2020، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، تسير على خطى ثابتة، ما انعكس على نمو العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن القطاع الثقافي، كباقي القطاعات في وطننا الغالي، شهد نمواً ملحوظاً في العام الجاري بفضل سياسات القيادة الرشيدة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان.

وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان الميزانية العامة للدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدر بن عبدالله": ميزانية 2020 تؤكد حرص القيادة على استمرار مسيرة التنمية
سبق

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة إن ميزانية 2020، تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على استمرار مسيرة التنمية والازدهار، كما أنها تترجم عزم القيادة الرشيدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم يؤكد اهتمامه الكبير - أيده الله - بمواطنيه، وتطوير الخدمات المقدمة لهم لأنهم دائماً محل رعايته واهتمامه".


ونوه بمضامين تصريح ولي العهد، عقب إعلان ميزانية 2020، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، تسير على خطى ثابتة، ما انعكس على نمو العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن القطاع الثقافي، كباقي القطاعات في وطننا الغالي، شهد نمواً ملحوظاً في العام الجاري بفضل سياسات القيادة الرشيدة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:01 AM

"بدر بن عبدالله": ميزانية 2020 تؤكد حرص القيادة على استمرار مسيرة التنمية

قال إن القطاع الثقافي شهد نمواً ملحوظاً كباقي القطاعات في العام الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وتفصيلاً، قال وزير الثقافة إن ميزانية 2020، تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على استمرار مسيرة التنمية والازدهار، كما أنها تترجم عزم القيادة الرشيدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف: إن توجيه خادم الحرمين الشريفين للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم يؤكد اهتمامه الكبير - أيده الله - بمواطنيه، وتطوير الخدمات المقدمة لهم لأنهم دائماً محل رعايته واهتمامه".


ونوه بمضامين تصريح ولي العهد، عقب إعلان ميزانية 2020، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، تسير على خطى ثابتة، ما انعكس على نمو العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن القطاع الثقافي، كباقي القطاعات في وطننا الغالي، شهد نمواً ملحوظاً في العام الجاري بفضل سياسات القيادة الرشيدة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان.

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