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الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة ‏جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، و‏حصيلة المتوفين 926,497.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة ‏جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، و‏حصيلة المتوفين 926,497.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
09:36 PM

الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة ‏جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، و‏حصيلة المتوفين 926,497.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,133
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,545
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