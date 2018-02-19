سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، وحصيلة المتوفين 926,497.
الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، وحصيلة المتوفين 926,497.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، وحصيلة المتوفين 926,497.