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الصادق المهدي: "ملثمو الفجر" قتلوا 20 متظاهراً خلال 4 أيام

دعا الحكومة السودانية إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية

اتهم زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، اليوم (الثلاثاء)، مسلحين ملثمين بقتل 20 متظاهراً في خلاف واضح لعدد الضحايا الذي أعلنته الحكومة، والذي يقتصر على سبعة قتلى فقط.

ونسبت "رويترز" إلى "المهدي" قوله: "إن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد مسلحين ملثمين على اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم".

ودعا "المهدي" إلى "تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية".

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الصادق المهدي: "ملثمو الفجر" قتلوا 20 متظاهراً خلال 4 أيام
سبق

اتهم زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، اليوم (الثلاثاء)، مسلحين ملثمين بقتل 20 متظاهراً في خلاف واضح لعدد الضحايا الذي أعلنته الحكومة، والذي يقتصر على سبعة قتلى فقط.

ونسبت "رويترز" إلى "المهدي" قوله: "إن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد مسلحين ملثمين على اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم".

ودعا "المهدي" إلى "تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية".

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
07:28 PM

الصادق المهدي: "ملثمو الفجر" قتلوا 20 متظاهراً خلال 4 أيام

دعا الحكومة السودانية إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، اليوم (الثلاثاء)، مسلحين ملثمين بقتل 20 متظاهراً في خلاف واضح لعدد الضحايا الذي أعلنته الحكومة، والذي يقتصر على سبعة قتلى فقط.

ونسبت "رويترز" إلى "المهدي" قوله: "إن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد مسلحين ملثمين على اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم".

ودعا "المهدي" إلى "تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية".

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200 مليون

26 ديسمبر
20,433
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