تسليم قرابة 50 ألف نسخة من هدية خادم الحرمين من المصاحف للبوسنة والهرسك

"الدفعة السادسة".. و"آل الشيخ" يشكر للقيادة دورها الريادي في خدمة القرآن الكريم

تسلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- الدفعة السادسة من هديـة خادم الحرمـين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والبالغة 49.980 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، إلى البوسنة والهرسك؛ ليصل إجمالي ما أُرسل إلى (113.880) نسخة؛ حيث ستجري مراسم تسليم الهدية بمقر مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة سراييفو يوم غد الجمعة الموافق 17/ 7/ 1443هـ، بعد أن تم وصول كل الشحنات وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز، طباعة ونشرًا وتعليمًا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك؛ مشيرًا إلى أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة كتاب الله ونشره للمسلمين بالعالم؛ اتساقًا مع رسالتها وريادتها للعالم الإسلامي.

وبيّن "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف، وعبر سفارات المملكة والملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية، بتوزيع هذه الهدية على الوزارات والمشيخات والجمعيات الإسلامية، التي تُعد أعظم الهدايا؛ كونها كتاب الله العزيز القرآن الكريم، سائلًا الله تعالى أن يُديم على المملكة عزها وتقدّمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.