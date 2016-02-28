ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".

"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها عبدالرزاق البجالي سبق 2021-02-28 دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها". ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 09:59 PM

اخر تعديل 28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 11:11 PM

"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها دعت إلى حجز موعد لأخذ اللقاح في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي





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دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".

ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.