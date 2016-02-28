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"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها

دعت إلى حجز موعد لأخذ اللقاح في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي

دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".

ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها
سبق

دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".

ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:59 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:11 PM

"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها

دعت إلى حجز موعد لأخذ اللقاح في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,857

دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".

ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.

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