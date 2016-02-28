"الصحة" تدشِّن خدمة التطعيم ضد "كورونا" داخل السيارة في الرياض ومكة والمدينة وأبها

دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".
ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.
دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".
ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.
لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".
ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.
دشَّنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأبها".
ودعت "الصحة" إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان عبر تطبيق صحتي.