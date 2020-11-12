النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاقتصاد يقطف ثمار إصلاحات "الرؤية".. نمو متسارع للناتج غير النفطي

"الجبيري" لـ"سبق": رغم "كورونا" برامج تملك المساكن وسوق العمل مستمرة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، إن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوكالة الأنباء السعودية يحمل مضامين اقتصادية تفاؤلية تؤشر إلى نجاح غير مسبوق حققته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا التفاؤل حافظ معه الاقتصاد السعودي على مكانته وقوته ومؤشراته الإيجابية على الرغم من التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إجمالاً، مشيرًا إلى استمرار منهجية الحفاظ على المكتسبات وتطوير البرامج المختلفة والعمل على دعم دخل المواطن الذي أكده حفظه الله.

وتابع "الجبيري" أن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تُسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير الصناعة، والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأبان أن سمو ولي العهد أكد في 2016 أن قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، "وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة"، والنتيجة كانت نموًا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019 وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019.

واختتم "الجبيري" قائلاً إنه وعلى الرغم من جائحة كورونا فقد استمر اقتصاد المملكة في ضخ برامج تملك السكن وتحسين وإصلاح سوق العمل، حيث استقرت معدلات البطالة ضمن معدلها الدوري، كما أن برامج الإنفاق الحكومي استمرت بالخطط التنفيذية ذاتها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاقتصاد يقطف ثمار إصلاحات "الرؤية".. نمو متسارع للناتج غير النفطي
سبق

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، إن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوكالة الأنباء السعودية يحمل مضامين اقتصادية تفاؤلية تؤشر إلى نجاح غير مسبوق حققته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا التفاؤل حافظ معه الاقتصاد السعودي على مكانته وقوته ومؤشراته الإيجابية على الرغم من التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إجمالاً، مشيرًا إلى استمرار منهجية الحفاظ على المكتسبات وتطوير البرامج المختلفة والعمل على دعم دخل المواطن الذي أكده حفظه الله.

وتابع "الجبيري" أن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تُسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير الصناعة، والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأبان أن سمو ولي العهد أكد في 2016 أن قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، "وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة"، والنتيجة كانت نموًا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019 وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019.

واختتم "الجبيري" قائلاً إنه وعلى الرغم من جائحة كورونا فقد استمر اقتصاد المملكة في ضخ برامج تملك السكن وتحسين وإصلاح سوق العمل، حيث استقرت معدلات البطالة ضمن معدلها الدوري، كما أن برامج الإنفاق الحكومي استمرت بالخطط التنفيذية ذاتها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:44 PM

الاقتصاد يقطف ثمار إصلاحات "الرؤية".. نمو متسارع للناتج غير النفطي

"الجبيري" لـ"سبق": رغم "كورونا" برامج تملك المساكن وسوق العمل مستمرة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
149

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، إن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوكالة الأنباء السعودية يحمل مضامين اقتصادية تفاؤلية تؤشر إلى نجاح غير مسبوق حققته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا التفاؤل حافظ معه الاقتصاد السعودي على مكانته وقوته ومؤشراته الإيجابية على الرغم من التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إجمالاً، مشيرًا إلى استمرار منهجية الحفاظ على المكتسبات وتطوير البرامج المختلفة والعمل على دعم دخل المواطن الذي أكده حفظه الله.

وتابع "الجبيري" أن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تُسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير الصناعة، والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأبان أن سمو ولي العهد أكد في 2016 أن قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، "وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة"، والنتيجة كانت نموًا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019 وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019.

واختتم "الجبيري" قائلاً إنه وعلى الرغم من جائحة كورونا فقد استمر اقتصاد المملكة في ضخ برامج تملك السكن وتحسين وإصلاح سوق العمل، حيث استقرت معدلات البطالة ضمن معدلها الدوري، كما أن برامج الإنفاق الحكومي استمرت بالخطط التنفيذية ذاتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,225

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة