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‏حالة نادرة عمرها 10 شهور.. مستشفى دلة النخيل يوقف ارتجاعاً بولياً من ‏المثانة إلى الكليتين بالمنظار

حالبان بكل جهة وارتجاع بالحوالب الأربعة.. أول تدخل جراحي بالمنظار في هذه الأعمار بالمملكة

أجريت في مستشفى دلة عملية بالمنظار البطني الجراحي من داخل المثانة البولية لوقف ارتجاع بولي من المثانة إلى الكليتين في حالة نادرة تبلغ من العمر عشرة شهور، وذلك بوجود حالبين في كل جهة مع وجود ارتجاع في جميع الحوالب الأربعة، وتعتبر أول تدخل جراحي بالمنظار في هذه الأعمار على مستوى المملكة.

وتم اكتشاف هذه الحالة بعد تعرض الحالة لالتهابات شديدة في البول مع وجود تأثير على الكليتين.


وقام بإجراء العملية الجراحية الأستاذ الدكتور حمدان بن حماد الحازمي أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية في الأطفال باستخدام المناظير والرجل الآلي.

وقد تم إجراء العملية بعمل ثلاث فتحات صغيرة للمنظار الجراحي داخل المثانة البولية ومقدارها 5 ملم للكاميرا الجراحية و3 ملم لإدخال أدوات إجراء العملية الجراحية. وتكللت العمليات الجراحية بالنجاح مع سرعة في التعافي. وفي المتابعة تبين اختفاء الارتجاع في جميع الحوالب الأربعة مع عدم حدوث التهابات وإيقاف المضاد البكتيري الوقائي.

ومن المعروف أن عمليات المنظار الجراحي تتميز عن الشق (الفتح) الجراحي وباستخدام فتحات صغيرة, وضوح تفاصيل العملية الجراحية , والدقة في إجراء التدخل الجراحي، وقلة الإحساس بالألم، بالإضافة إلى سرعة فترة التعافي بعد العملية بشكل ملحوظ مقارنة بعمليات الشق الجراحي.

والجدير بالذكر أن جراحة المناظير تستخدم في مستشفى دلة في جراحات المسالك البولية في الأطفال ممثلة في عمليات إزالة التضيق بين حوض الكلية والحالب, وعمليات إزالة الكلية التالفة أو جزء منها ,وعمليات زراعة الحالب نتيجة انسداد أو ارتجاع بولي وعمليات إنزال الخصية المهاجرة داخل التجويف البطني في جميع الأعمار بدون الحاجة إلى الشق الجراحي.

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‏حالة نادرة عمرها 10 شهور.. مستشفى دلة النخيل يوقف ارتجاعاً بولياً من ‏المثانة إلى الكليتين بالمنظار
سبق

أجريت في مستشفى دلة عملية بالمنظار البطني الجراحي من داخل المثانة البولية لوقف ارتجاع بولي من المثانة إلى الكليتين في حالة نادرة تبلغ من العمر عشرة شهور، وذلك بوجود حالبين في كل جهة مع وجود ارتجاع في جميع الحوالب الأربعة، وتعتبر أول تدخل جراحي بالمنظار في هذه الأعمار على مستوى المملكة.

وتم اكتشاف هذه الحالة بعد تعرض الحالة لالتهابات شديدة في البول مع وجود تأثير على الكليتين.


وقام بإجراء العملية الجراحية الأستاذ الدكتور حمدان بن حماد الحازمي أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية في الأطفال باستخدام المناظير والرجل الآلي.

وقد تم إجراء العملية بعمل ثلاث فتحات صغيرة للمنظار الجراحي داخل المثانة البولية ومقدارها 5 ملم للكاميرا الجراحية و3 ملم لإدخال أدوات إجراء العملية الجراحية. وتكللت العمليات الجراحية بالنجاح مع سرعة في التعافي. وفي المتابعة تبين اختفاء الارتجاع في جميع الحوالب الأربعة مع عدم حدوث التهابات وإيقاف المضاد البكتيري الوقائي.

ومن المعروف أن عمليات المنظار الجراحي تتميز عن الشق (الفتح) الجراحي وباستخدام فتحات صغيرة, وضوح تفاصيل العملية الجراحية , والدقة في إجراء التدخل الجراحي، وقلة الإحساس بالألم، بالإضافة إلى سرعة فترة التعافي بعد العملية بشكل ملحوظ مقارنة بعمليات الشق الجراحي.

والجدير بالذكر أن جراحة المناظير تستخدم في مستشفى دلة في جراحات المسالك البولية في الأطفال ممثلة في عمليات إزالة التضيق بين حوض الكلية والحالب, وعمليات إزالة الكلية التالفة أو جزء منها ,وعمليات زراعة الحالب نتيجة انسداد أو ارتجاع بولي وعمليات إنزال الخصية المهاجرة داخل التجويف البطني في جميع الأعمار بدون الحاجة إلى الشق الجراحي.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:44 AM

‏حالة نادرة عمرها 10 شهور.. مستشفى دلة النخيل يوقف ارتجاعاً بولياً من ‏المثانة إلى الكليتين بالمنظار

حالبان بكل جهة وارتجاع بالحوالب الأربعة.. أول تدخل جراحي بالمنظار في هذه الأعمار بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجريت في مستشفى دلة عملية بالمنظار البطني الجراحي من داخل المثانة البولية لوقف ارتجاع بولي من المثانة إلى الكليتين في حالة نادرة تبلغ من العمر عشرة شهور، وذلك بوجود حالبين في كل جهة مع وجود ارتجاع في جميع الحوالب الأربعة، وتعتبر أول تدخل جراحي بالمنظار في هذه الأعمار على مستوى المملكة.

وتم اكتشاف هذه الحالة بعد تعرض الحالة لالتهابات شديدة في البول مع وجود تأثير على الكليتين.


وقام بإجراء العملية الجراحية الأستاذ الدكتور حمدان بن حماد الحازمي أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية في الأطفال باستخدام المناظير والرجل الآلي.

وقد تم إجراء العملية بعمل ثلاث فتحات صغيرة للمنظار الجراحي داخل المثانة البولية ومقدارها 5 ملم للكاميرا الجراحية و3 ملم لإدخال أدوات إجراء العملية الجراحية. وتكللت العمليات الجراحية بالنجاح مع سرعة في التعافي. وفي المتابعة تبين اختفاء الارتجاع في جميع الحوالب الأربعة مع عدم حدوث التهابات وإيقاف المضاد البكتيري الوقائي.

ومن المعروف أن عمليات المنظار الجراحي تتميز عن الشق (الفتح) الجراحي وباستخدام فتحات صغيرة, وضوح تفاصيل العملية الجراحية , والدقة في إجراء التدخل الجراحي، وقلة الإحساس بالألم، بالإضافة إلى سرعة فترة التعافي بعد العملية بشكل ملحوظ مقارنة بعمليات الشق الجراحي.

والجدير بالذكر أن جراحة المناظير تستخدم في مستشفى دلة في جراحات المسالك البولية في الأطفال ممثلة في عمليات إزالة التضيق بين حوض الكلية والحالب, وعمليات إزالة الكلية التالفة أو جزء منها ,وعمليات زراعة الحالب نتيجة انسداد أو ارتجاع بولي وعمليات إنزال الخصية المهاجرة داخل التجويف البطني في جميع الأعمار بدون الحاجة إلى الشق الجراحي.

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