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تواصل تداعيات أزمة تسريب تسجيل "ظريف".. و"روحاني" يطالب بالتحقيق لكشف الضالعين

"ربيعي" اعتبره مؤامرة ضد النظام الإيراني وحكومته

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصفته الحكومة بالمؤامرة، بعدما أثار جدلاً واسعاً في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي: "نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة والنظام السياسي لإيران، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا الوطنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "ربيعي": "أمر الرئيس وزارة الأمن بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة".

وذكر أن "ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب واضحة تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص سيتم تحديد هوياتهم".

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونصف، الذي حصل عليه موقع "إيران إنترناشيونال"، جدلاً في البلاد؛ لأن "ظريف" يتحدث فيه عن عدة قضايا من أبرزها انتقاده لتدخل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني في السياسة الخارجية.

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تواصل تداعيات أزمة تسريب تسجيل "ظريف".. و"روحاني" يطالب بالتحقيق لكشف الضالعين
سبق

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصفته الحكومة بالمؤامرة، بعدما أثار جدلاً واسعاً في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي: "نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة والنظام السياسي لإيران، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا الوطنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "ربيعي": "أمر الرئيس وزارة الأمن بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة".

وذكر أن "ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب واضحة تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص سيتم تحديد هوياتهم".

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونصف، الذي حصل عليه موقع "إيران إنترناشيونال"، جدلاً في البلاد؛ لأن "ظريف" يتحدث فيه عن عدة قضايا من أبرزها انتقاده لتدخل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني في السياسة الخارجية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:35 PM

تواصل تداعيات أزمة تسريب تسجيل "ظريف".. و"روحاني" يطالب بالتحقيق لكشف الضالعين

"ربيعي" اعتبره مؤامرة ضد النظام الإيراني وحكومته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصفته الحكومة بالمؤامرة، بعدما أثار جدلاً واسعاً في إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي: "نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة والنظام السياسي لإيران، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا الوطنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "ربيعي": "أمر الرئيس وزارة الأمن بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة".

وذكر أن "ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب واضحة تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص سيتم تحديد هوياتهم".

وأثار التسجيل الممتد لنحو ثلاث ساعات ونصف، الذي حصل عليه موقع "إيران إنترناشيونال"، جدلاً في البلاد؛ لأن "ظريف" يتحدث فيه عن عدة قضايا من أبرزها انتقاده لتدخل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني في السياسة الخارجية.

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