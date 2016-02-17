النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. توزيع أكثر من 3 آلاف هدية على زوار بيت الله الحرام

وزعتها "الخدمات الاجتماعية" ضمن مبادرة "هديتي" لتوفير أرقى الخدمات

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أكثر من 3000 هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك ضمن مبادرة "هديتي"، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدمت عديد المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي تلك المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

المسجد الحرام وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية هديتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. توزيع أكثر من 3 آلاف هدية على زوار بيت الله الحرام
سبق

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أكثر من 3000 هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك ضمن مبادرة "هديتي"، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدمت عديد المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي تلك المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:56 PM

بالصور .. توزيع أكثر من 3 آلاف هدية على زوار بيت الله الحرام

وزعتها "الخدمات الاجتماعية" ضمن مبادرة "هديتي" لتوفير أرقى الخدمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
473

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أكثر من 3000 هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام وذلك ضمن مبادرة "هديتي"، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مشددًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمولة منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، بأن الإدارة العامة قدمت عديد المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي تلك المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة