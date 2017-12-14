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مسؤول بريطاني: 17 ألف سائح زار المملكة خلال شهرين وانتظروا المزيد

عقب لقائه مسؤول مطوفي أوروبا

كشف قنصل عام بريطانيا بجدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ عن تأثير التأشيرة السياحية التي وفّرتها المملكة للعالم؛ مؤكداً أنها وجدت إقبالاً كبيراً من البريطانيين، وحصل عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني، مقدراً في الوقت نفسه ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عنايةٍ فائقة واهتمامٍ بالغٍ من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وما يُقدَّم لهم من تسهيلاتٍ وإمكاناتٍ وخدماتٍ مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة.

وأشاد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق عنقاوي؛ بمقر المؤسسة في مكة المكرّمة، بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حراكٍ تطويري وتسارعٍ تنموي وتعاملٍ تقني في شتى المجالات، وعدَّه دليلاً واضحاً على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها وحرصها على العمل نحو تحقيق مزيدٍ من التقدم والرقي والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على الوطن وحياة المواطن والمقيم وتوفير الخدمات المثالية والراقية والسهلة لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

وقال: إن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قِبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نُفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، أسهم -ولله الحمد- في تحقيق نجاحٍ لا يُوصف لجميع أعمال الموسم، الأمر الذي يترجم واقعياً حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحُسن الاهتمام، تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.

سيف الدين آشر التأشيرة السياحية بريطانيا

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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مسؤول بريطاني: 17 ألف سائح زار المملكة خلال شهرين وانتظروا المزيد
سبق

كشف قنصل عام بريطانيا بجدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ عن تأثير التأشيرة السياحية التي وفّرتها المملكة للعالم؛ مؤكداً أنها وجدت إقبالاً كبيراً من البريطانيين، وحصل عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني، مقدراً في الوقت نفسه ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عنايةٍ فائقة واهتمامٍ بالغٍ من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وما يُقدَّم لهم من تسهيلاتٍ وإمكاناتٍ وخدماتٍ مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة.

وأشاد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق عنقاوي؛ بمقر المؤسسة في مكة المكرّمة، بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حراكٍ تطويري وتسارعٍ تنموي وتعاملٍ تقني في شتى المجالات، وعدَّه دليلاً واضحاً على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها وحرصها على العمل نحو تحقيق مزيدٍ من التقدم والرقي والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على الوطن وحياة المواطن والمقيم وتوفير الخدمات المثالية والراقية والسهلة لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

وقال: إن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قِبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نُفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، أسهم -ولله الحمد- في تحقيق نجاحٍ لا يُوصف لجميع أعمال الموسم، الأمر الذي يترجم واقعياً حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحُسن الاهتمام، تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:02 PM

مسؤول بريطاني: 17 ألف سائح زار المملكة خلال شهرين وانتظروا المزيد

عقب لقائه مسؤول مطوفي أوروبا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف قنصل عام بريطانيا بجدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر؛ عن تأثير التأشيرة السياحية التي وفّرتها المملكة للعالم؛ مؤكداً أنها وجدت إقبالاً كبيراً من البريطانيين، وحصل عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني، مقدراً في الوقت نفسه ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عنايةٍ فائقة واهتمامٍ بالغٍ من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وما يُقدَّم لهم من تسهيلاتٍ وإمكاناتٍ وخدماتٍ مثالية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة.

وأشاد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق عنقاوي؛ بمقر المؤسسة في مكة المكرّمة، بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حراكٍ تطويري وتسارعٍ تنموي وتعاملٍ تقني في شتى المجالات، وعدَّه دليلاً واضحاً على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها وحرصها على العمل نحو تحقيق مزيدٍ من التقدم والرقي والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على الوطن وحياة المواطن والمقيم وتوفير الخدمات المثالية والراقية والسهلة لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

وقال: إن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قِبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نُفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، أسهم -ولله الحمد- في تحقيق نجاحٍ لا يُوصف لجميع أعمال الموسم، الأمر الذي يترجم واقعياً حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحُسن الاهتمام، تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.

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