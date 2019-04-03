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"الراصد" يستعرض جهود خادم الحرمين في برنامج الاستضافة

"الصامل" يسلّط الضوء على الرسالة والأهداف.. في حلقة اليوم

تستضيف القناة الإخبارية السعودية، عبر برنامجها "الراصد" الذي يبث مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

ويتحدث "الصامل" خلال البرنامج الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالإله العسكر، عن استضافة 225 شخصية إسلامية بارزة من ثلاث قارات لإداء مناسك العمرة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

ويتناول اللقاء توجيه خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 225 من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء لأداء مناسك العمرة والزيارة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويمثل المستضافون المشمولون بالأمر الكريم المجموعة "14" من برنامج العمرة لهذا العام 1440هـ، وينتمون لــ27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا هي "إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونغ، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان".

وتستعرض الحلقة جهود المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي أمضى مسيرة في خدمة النخب والمؤثرين بالعالم من خلال برامجه المتنوعة وأعماله الجليلة التي تجسد عناية الملك سلمان بن عبدالعزيز بمن قدموا إسهامات لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقوم بأعمال كبيرة لنجاح البرنامج بدعم القيادة الرشيدة منذ انطلاقه في عام 1436هــ وحتى الآن، من خدمات استفاد منها ثلاثة آلاف معتمر ومعتمرة من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وشمل البرنامج خلال مسيرته جميع قارات العالم، وينطلق هذا التنوع من رسالة المملكة في عنايتها ورعايتها للإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراصد" يستعرض جهود خادم الحرمين في برنامج الاستضافة
سبق

تستضيف القناة الإخبارية السعودية، عبر برنامجها "الراصد" الذي يبث مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

ويتحدث "الصامل" خلال البرنامج الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالإله العسكر، عن استضافة 225 شخصية إسلامية بارزة من ثلاث قارات لإداء مناسك العمرة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

ويتناول اللقاء توجيه خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 225 من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء لأداء مناسك العمرة والزيارة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويمثل المستضافون المشمولون بالأمر الكريم المجموعة "14" من برنامج العمرة لهذا العام 1440هـ، وينتمون لــ27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا هي "إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونغ، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان".

وتستعرض الحلقة جهود المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي أمضى مسيرة في خدمة النخب والمؤثرين بالعالم من خلال برامجه المتنوعة وأعماله الجليلة التي تجسد عناية الملك سلمان بن عبدالعزيز بمن قدموا إسهامات لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقوم بأعمال كبيرة لنجاح البرنامج بدعم القيادة الرشيدة منذ انطلاقه في عام 1436هــ وحتى الآن، من خدمات استفاد منها ثلاثة آلاف معتمر ومعتمرة من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وشمل البرنامج خلال مسيرته جميع قارات العالم، وينطلق هذا التنوع من رسالة المملكة في عنايتها ورعايتها للإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:47 PM

"الراصد" يستعرض جهود خادم الحرمين في برنامج الاستضافة

"الصامل" يسلّط الضوء على الرسالة والأهداف.. في حلقة اليوم

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عبدالله العنزي - الرياض
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تستضيف القناة الإخبارية السعودية، عبر برنامجها "الراصد" الذي يبث مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

ويتحدث "الصامل" خلال البرنامج الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالإله العسكر، عن استضافة 225 شخصية إسلامية بارزة من ثلاث قارات لإداء مناسك العمرة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

ويتناول اللقاء توجيه خـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 225 من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء لأداء مناسك العمرة والزيارة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويمثل المستضافون المشمولون بالأمر الكريم المجموعة "14" من برنامج العمرة لهذا العام 1440هـ، وينتمون لــ27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا هي "إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونغ، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان".

وتستعرض الحلقة جهود المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي أمضى مسيرة في خدمة النخب والمؤثرين بالعالم من خلال برامجه المتنوعة وأعماله الجليلة التي تجسد عناية الملك سلمان بن عبدالعزيز بمن قدموا إسهامات لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقوم بأعمال كبيرة لنجاح البرنامج بدعم القيادة الرشيدة منذ انطلاقه في عام 1436هــ وحتى الآن، من خدمات استفاد منها ثلاثة آلاف معتمر ومعتمرة من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وشمل البرنامج خلال مسيرته جميع قارات العالم، وينطلق هذا التنوع من رسالة المملكة في عنايتها ورعايتها للإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.

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