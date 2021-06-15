ثاني نجوم مربعانية القيظ يهل غداً.. الزعاق: أول أيام التويبع

خلاله سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة وفيه تنزل بواكيرالنخل

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، غداً الأربعاء، أول التويبع، مبيناً أنه هو ثاني نجوم مربعانية القيظ وخلاله سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة ونزول بواكير (النخل).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلاله نشهد هبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية غالباً، وفي آخره يبدأ الليل يأخذ من النهار مدته 13 يوماً.