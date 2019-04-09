الأهلي يسقط آسيوياً بالخسارة الثانية.. ويتراجع للمركز الأخير

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراته ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-0 من أمام بيرسبوليس الإيراني في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل بنادي الوصل بالإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الخسارة الثانية للفريق الأهلاوي في البطولة.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة تعادل فريقا السد القطري وباختاكور الأوزبكي 2-2.

وأصبح باختاكور متصدراً بخمس نقاط وتقاسم فريقا السد وبيرسبوليس المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط وحل الأهلي في المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيرسبوليس بهدف خلال زمن الشوط وتحديداً عند الدقيقة 18 عن طريق لاعبه شجاع خليل.

وفي زمن الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 48 أضاف علي عليبور الهدف الثاني لفريقه بيرسبوليس، لينتهي اللقاء بهدفين دون مقابل.