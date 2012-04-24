إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي

احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد للتنديد بـ "جرائم الاحتلال والمستوطنين"

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 75 ألف شخص أدّوا، مساء يوم الجمعة، صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص "أدّوا صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك".

كما أشير إلى أن آلافاً من المقدسيين احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، وذلك للتنديد "بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب والمقدّسات".