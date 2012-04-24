النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي

احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد للتنديد بـ "جرائم الاحتلال والمستوطنين"

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 75 ألف شخص أدّوا، مساء يوم الجمعة، صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص "أدّوا صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك".

كما أشير إلى أن آلافاً من المقدسيين احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، وذلك للتنديد "بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب والمقدّسات".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي
سبق

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 75 ألف شخص أدّوا، مساء يوم الجمعة، صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص "أدّوا صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك".

كما أشير إلى أن آلافاً من المقدسيين احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، وذلك للتنديد "بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب والمقدّسات".

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:33 AM

إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي

احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد للتنديد بـ "جرائم الاحتلال والمستوطنين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,101

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 75 ألف شخص أدّوا، مساء يوم الجمعة، صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشدّدة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة الأوقاف في القدس، أن 75 ألف شخص "أدّوا صلاتَي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين من الوصول إلى الأقصى المبارك".

كما أشير إلى أن آلافاً من المقدسيين احتشدوا في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، وذلك للتنديد "بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب والمقدّسات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,323
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,630
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة