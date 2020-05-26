أظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة. وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا. وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.

أفريقيا: إصابات كورونا تتجاوز 115 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-26 أظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة.

وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 07:53 PM

أفريقيا: إصابات كورونا تتجاوز 115 ألفًا المتعافون 46 ألفًا مقابل 3471 حالة وفاة





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أظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة.

وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.