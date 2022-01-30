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متحدث "الأرصاد": موجة "البرد الخامسة" تبدأ من يوم غدٍ إلى الأربعاء

قال: تبقَّى على فصل الشتاء 50 يومًا إذ ينتهي فلكيًّا في 20 مارس المقبل

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن موجة البرد الخامسة ستبدأ من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء؛ إذ ستكون أدنى حرارة مسجلة 2 تحت الصفر على المناطق الشمالية وحائل، مشيرًا إلى أنه تبقَّى على فصل الشتاء 50 يومًا؛ إذ ينتهي فلكيًّا في 20 مارس المقبل.

وأضاف لبرنامج "يا هلا": بحسب علم الأرصاد لا يمكن التنبؤ بالتوقعات الجوية القادمة لأكثر من 10 أيام أو 15 يومًا؛ فهناك ما يسمى بالملامح المناخية، وهناك التوقعات التي يعطيها المركز الوطني للأرصاد لعشرة أيام قادمة، وتصل دقتها إلى نسبة 95٪. كما يعلن المركز الظواهر الجوية منذ وقت مبكر؛ لتستفيد الجهات المعنية من هذه المعلومات، وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أنه بحسب السجلات المناخية للمملكة، فإن هذا الشتاء ليس الأبرد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في عام 2010 سجَّلت حائل 10 درجات تحت الصفر، وبريدة 7 درجات تحت الصفر، وفي هذا العام 2022 بنهاية الثلث الأول من فصل الشتاء سُجِّلت أدنى درجة حرارة 6 تحت الصفر على مدينة طريف، التي تعد أبرد مدينة سعودية في فصل الشتاء.

المركز الوطني للأرصاد البرد الشتاء فصل الشتاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الأرصاد": موجة "البرد الخامسة" تبدأ من يوم غدٍ إلى الأربعاء
سبق

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن موجة البرد الخامسة ستبدأ من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء؛ إذ ستكون أدنى حرارة مسجلة 2 تحت الصفر على المناطق الشمالية وحائل، مشيرًا إلى أنه تبقَّى على فصل الشتاء 50 يومًا؛ إذ ينتهي فلكيًّا في 20 مارس المقبل.

وأضاف لبرنامج "يا هلا": بحسب علم الأرصاد لا يمكن التنبؤ بالتوقعات الجوية القادمة لأكثر من 10 أيام أو 15 يومًا؛ فهناك ما يسمى بالملامح المناخية، وهناك التوقعات التي يعطيها المركز الوطني للأرصاد لعشرة أيام قادمة، وتصل دقتها إلى نسبة 95٪. كما يعلن المركز الظواهر الجوية منذ وقت مبكر؛ لتستفيد الجهات المعنية من هذه المعلومات، وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أنه بحسب السجلات المناخية للمملكة، فإن هذا الشتاء ليس الأبرد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في عام 2010 سجَّلت حائل 10 درجات تحت الصفر، وبريدة 7 درجات تحت الصفر، وفي هذا العام 2022 بنهاية الثلث الأول من فصل الشتاء سُجِّلت أدنى درجة حرارة 6 تحت الصفر على مدينة طريف، التي تعد أبرد مدينة سعودية في فصل الشتاء.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:21 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:10 AM

متحدث "الأرصاد": موجة "البرد الخامسة" تبدأ من يوم غدٍ إلى الأربعاء

قال: تبقَّى على فصل الشتاء 50 يومًا إذ ينتهي فلكيًّا في 20 مارس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن موجة البرد الخامسة ستبدأ من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء؛ إذ ستكون أدنى حرارة مسجلة 2 تحت الصفر على المناطق الشمالية وحائل، مشيرًا إلى أنه تبقَّى على فصل الشتاء 50 يومًا؛ إذ ينتهي فلكيًّا في 20 مارس المقبل.

وأضاف لبرنامج "يا هلا": بحسب علم الأرصاد لا يمكن التنبؤ بالتوقعات الجوية القادمة لأكثر من 10 أيام أو 15 يومًا؛ فهناك ما يسمى بالملامح المناخية، وهناك التوقعات التي يعطيها المركز الوطني للأرصاد لعشرة أيام قادمة، وتصل دقتها إلى نسبة 95٪. كما يعلن المركز الظواهر الجوية منذ وقت مبكر؛ لتستفيد الجهات المعنية من هذه المعلومات، وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أنه بحسب السجلات المناخية للمملكة، فإن هذا الشتاء ليس الأبرد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في عام 2010 سجَّلت حائل 10 درجات تحت الصفر، وبريدة 7 درجات تحت الصفر، وفي هذا العام 2022 بنهاية الثلث الأول من فصل الشتاء سُجِّلت أدنى درجة حرارة 6 تحت الصفر على مدينة طريف، التي تعد أبرد مدينة سعودية في فصل الشتاء.

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