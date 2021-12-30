النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيخ سعد الشثري يشيد بتضحيات المرابطين على الثغور

خلال استقبال قائد القوات المشتركة له في مكتبه اليوم

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وشهد الاستقبال الإشادة بتضحيات رجال القوات المشتركة المرابطين على ثغور المملكة والدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة بفضح الممارسات الحوثية وتفنيد الشبهات والمغالطات الشرعية وخطورة الفكر الحوثي المنحرف.

وأشاد "الشثري" ببطولات الجنود البواسل التي سطروها للدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الشرعية لجمهورية اليمن الشقيقة، والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لشهدائنا الأبرار وأبطالنا الأوفياء الذين قدّموا أروع الملاحم، ووهبوا أرواحهم لتظل راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وحضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيخ سعد الشثري يشيد بتضحيات المرابطين على الثغور
سبق

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وشهد الاستقبال الإشادة بتضحيات رجال القوات المشتركة المرابطين على ثغور المملكة والدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة بفضح الممارسات الحوثية وتفنيد الشبهات والمغالطات الشرعية وخطورة الفكر الحوثي المنحرف.

وأشاد "الشثري" ببطولات الجنود البواسل التي سطروها للدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الشرعية لجمهورية اليمن الشقيقة، والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لشهدائنا الأبرار وأبطالنا الأوفياء الذين قدّموا أروع الملاحم، ووهبوا أرواحهم لتظل راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وحضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:52 PM

الشيخ سعد الشثري يشيد بتضحيات المرابطين على الثغور

خلال استقبال قائد القوات المشتركة له في مكتبه اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
6,214

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وشهد الاستقبال الإشادة بتضحيات رجال القوات المشتركة المرابطين على ثغور المملكة والدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة بفضح الممارسات الحوثية وتفنيد الشبهات والمغالطات الشرعية وخطورة الفكر الحوثي المنحرف.

وأشاد "الشثري" ببطولات الجنود البواسل التي سطروها للدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الشرعية لجمهورية اليمن الشقيقة، والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لشهدائنا الأبرار وأبطالنا الأوفياء الذين قدّموا أروع الملاحم، ووهبوا أرواحهم لتظل راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وحضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة