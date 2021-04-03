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الأردن.. 4042 إصابة و91 وفاة جديدة بـ"كورونا"

سجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.

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الأردن.. 4042 إصابة و91 وفاة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
07:06 PM

الأردن.. 4042 إصابة و91 وفاة جديدة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.

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