زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب "إيريان جايا" بإندونيسيا

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.
وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.
وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.
وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.
وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.