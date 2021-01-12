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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب "إيريان جايا" بإندونيسيا

وقع على عمق 10 كلم ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.

وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب "إيريان جايا" بإندونيسيا
سبق

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.

وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:27 PM

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب "إيريان جايا" بإندونيسيا

وقع على عمق 10 كلم ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.

وأوضح المركز- حسب "رويترز"- أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

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