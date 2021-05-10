أمانة جدة تشرك المواطن والمقيم في تنفيذ مبادرة "يلا جدة"

لمعالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق

أوضحت أمانة محافظة جدة بأن منصة يلا جدة بوكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين كلاً بحسب تخصصه أو هوايته في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في المحافظة.

وأضافت أمانة المحافظة أنه من ضمن المبادرات التي تم تبنيها عبر المنصة مبادرة "رسم وطن" التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية.

وتابعت: إضافة إلى مساهمتها في إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري، وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة يلا جدة.

وأعربت الأمانة عن شكرها الشربتلي على تبرعها بتنفيذ المبادرة وإنشاء منصات لعرض الأعمال الفنية تعزيزاً لدور جدة كمدينة حاضنة للفنون.

كما قدمت شكرها للسكان على تفاعلهم مع المبادرة وأكدت على استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة.