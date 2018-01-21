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تخريج 115 مجندة بالمديرية العامة للسجون

بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثانية

رعى المدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج 115 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثانية، وذلك في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون.

وقدمت المجندات عرضًا عسكريًا اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.
وأعرب اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، مهنئًا الخريجات وذويهم بهذه المناسبة.

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تخريج 115 مجندة بالمديرية العامة للسجون
سبق

رعى المدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج 115 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثانية، وذلك في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون.

وقدمت المجندات عرضًا عسكريًا اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.
وأعرب اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، مهنئًا الخريجات وذويهم بهذه المناسبة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
07:01 PM

تخريج 115 مجندة بالمديرية العامة للسجون

بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى المدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج 115 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثانية، وذلك في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون.

وقدمت المجندات عرضًا عسكريًا اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.
وأعرب اللواء الدويش عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، مهنئًا الخريجات وذويهم بهذه المناسبة.

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142 مليون ..

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