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أبها.. ضبط مستودع لتفريغ المواد الغذائية الفاسدة

خالف الاشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة نظامية

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير، أمس، مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع بمساندة الجهات الأمنية، وصادرت أكثر من 250 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات هي تفريغ المواد الغذائية بالمستودع بطرق عشوائية وغير صحية تمهيدًا لتسويقها، كذلك تم رصد عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات؛ حرصًا على تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة.

أمانة عسير الأغذية الفاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبها.. ضبط مستودع لتفريغ المواد الغذائية الفاسدة
سبق

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير، أمس، مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع بمساندة الجهات الأمنية، وصادرت أكثر من 250 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات هي تفريغ المواد الغذائية بالمستودع بطرق عشوائية وغير صحية تمهيدًا لتسويقها، كذلك تم رصد عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات؛ حرصًا على تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
05:05 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:10 PM

أبها.. ضبط مستودع لتفريغ المواد الغذائية الفاسدة

خالف الاشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة نظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير، أمس، مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع بمساندة الجهات الأمنية، وصادرت أكثر من 250 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات هي تفريغ المواد الغذائية بالمستودع بطرق عشوائية وغير صحية تمهيدًا لتسويقها، كذلك تم رصد عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات؛ حرصًا على تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة.

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