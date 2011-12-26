النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية"

تستهدف الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية / البلد" للعام 2021-2022م.

وتستهدف الفعالية الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في البرنامج الذي سيُقام في رباط الخنجي بقلب مدينة جدة التاريخية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية المجتمعية، إلى جانب تحفيز الحوار بين الأجيال الفنية المختلفة، إضافة إلى توفير سبل التعاون وبيئة العمل الجاذبة لدعم التطوّر الإبداعي للفنّانين.

يُذكر أن برنامج "الإقامة الفنية / البلد" الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتي ضمن سلسلة من الإقامات الممولة بشكلٍ كامل من برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل تنمية القدرات والمواهب في القطاعات الثقافية، والتشجيع على الابتكار ودعم الإنتاج المحلي فيها.

وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية"
سبق

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية / البلد" للعام 2021-2022م.

وتستهدف الفعالية الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في البرنامج الذي سيُقام في رباط الخنجي بقلب مدينة جدة التاريخية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية المجتمعية، إلى جانب تحفيز الحوار بين الأجيال الفنية المختلفة، إضافة إلى توفير سبل التعاون وبيئة العمل الجاذبة لدعم التطوّر الإبداعي للفنّانين.

يُذكر أن برنامج "الإقامة الفنية / البلد" الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتي ضمن سلسلة من الإقامات الممولة بشكلٍ كامل من برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل تنمية القدرات والمواهب في القطاعات الثقافية، والتشجيع على الابتكار ودعم الإنتاج المحلي فيها.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:39 PM

"الثقافة" تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية"

تستهدف الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
115

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "الإقامة الفنية / البلد" للعام 2021-2022م.

وتستهدف الفعالية الفنّانين والباحثين والقيّمين الفنيين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في البرنامج الذي سيُقام في رباط الخنجي بقلب مدينة جدة التاريخية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وذلك من أجل جمع أجيال المبدعين من الرواد والمواهب الشابة في موقع واحد يوفر بيئة فنية ملهمة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التفكير النقدي والتبادل الثقافي والتوعية المجتمعية، إلى جانب تحفيز الحوار بين الأجيال الفنية المختلفة، إضافة إلى توفير سبل التعاون وبيئة العمل الجاذبة لدعم التطوّر الإبداعي للفنّانين.

يُذكر أن برنامج "الإقامة الفنية / البلد" الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتي ضمن سلسلة من الإقامات الممولة بشكلٍ كامل من برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل تنمية القدرات والمواهب في القطاعات الثقافية، والتشجيع على الابتكار ودعم الإنتاج المحلي فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة