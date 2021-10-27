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"ملكية العلا" تعقد شراكات استراتيجية خلال "مستقبل الاستثمار"

مع انتقالها من التخطيط إلى التنفيذ بعد إطلاق مخططها الرئيس

‬ وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة الرياض شراكتين استراتيجيتين بارزتين لدعم عملية تطوير الأعمال بالعلا، مع انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق مخططها الرئيس في شهر أبريل من العام الجاري 2021.

وعملت الاتفاقيات الموقعة مع شركة "آيكوم" AECOM في كاليفورنيا، وتحالف فرنسي يضم "أسيستيم" Assystem و "إيغيس" Egis و "سيتيك" Setec على تحديد جدول زمني شامل للتطوير، يعتمد على ثلاث مراحل سيتم تنفيذها على التوالي في المدة التي تسبق حلول العام 2035.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تبلغ قيمة تطوير المرحلة الأولى 57 مليار ريال، حيث سيتم استثمارها في منطقة العلا التاريخية الممتدة بطول 20 كيلومترًا، وتتضمن العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في خمس مناطق فريدة، إضافة إلى التركيز على قطاعات البنية التحتية والضيافة والفنون والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني أن هذه الشراكات الإستراتيجية ضرورية لإرساء معيار السياحة المستدامة، مؤكدًا أن الشراكات ستسهم في تسريع فرص الأعمال والاستثمار بدءاً من العام المقبل 2022.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقدم "آيكوم" مجموعة من الخدمات المتكاملة في أربعة مجالات رئيسة، وهي مكتب تسليم المشاريع الذي سيعمل مع الهيئة لتنفيذ أفضل الممارسات، وإنجاز متطلبات المشاريع بدءًا من مرحلة التصميم وصولًا إلى البناء والتشغيل، وتنمية المهارات المهنية وفرص نقل المعرفة للكوادر البشرية في العلا بالاستثمار في تدريب 400 شاب؛ لمساعدتهم في الحصول على مؤهلات وظيفية متخصصة.

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"ملكية العلا" تعقد شراكات استراتيجية خلال "مستقبل الاستثمار"
سبق

‬ وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة الرياض شراكتين استراتيجيتين بارزتين لدعم عملية تطوير الأعمال بالعلا، مع انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق مخططها الرئيس في شهر أبريل من العام الجاري 2021.

وعملت الاتفاقيات الموقعة مع شركة "آيكوم" AECOM في كاليفورنيا، وتحالف فرنسي يضم "أسيستيم" Assystem و "إيغيس" Egis و "سيتيك" Setec على تحديد جدول زمني شامل للتطوير، يعتمد على ثلاث مراحل سيتم تنفيذها على التوالي في المدة التي تسبق حلول العام 2035.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تبلغ قيمة تطوير المرحلة الأولى 57 مليار ريال، حيث سيتم استثمارها في منطقة العلا التاريخية الممتدة بطول 20 كيلومترًا، وتتضمن العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في خمس مناطق فريدة، إضافة إلى التركيز على قطاعات البنية التحتية والضيافة والفنون والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني أن هذه الشراكات الإستراتيجية ضرورية لإرساء معيار السياحة المستدامة، مؤكدًا أن الشراكات ستسهم في تسريع فرص الأعمال والاستثمار بدءاً من العام المقبل 2022.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقدم "آيكوم" مجموعة من الخدمات المتكاملة في أربعة مجالات رئيسة، وهي مكتب تسليم المشاريع الذي سيعمل مع الهيئة لتنفيذ أفضل الممارسات، وإنجاز متطلبات المشاريع بدءًا من مرحلة التصميم وصولًا إلى البناء والتشغيل، وتنمية المهارات المهنية وفرص نقل المعرفة للكوادر البشرية في العلا بالاستثمار في تدريب 400 شاب؛ لمساعدتهم في الحصول على مؤهلات وظيفية متخصصة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
06:13 PM

"ملكية العلا" تعقد شراكات استراتيجية خلال "مستقبل الاستثمار"

مع انتقالها من التخطيط إلى التنفيذ بعد إطلاق مخططها الرئيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة الرياض شراكتين استراتيجيتين بارزتين لدعم عملية تطوير الأعمال بالعلا، مع انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بعد إطلاق مخططها الرئيس في شهر أبريل من العام الجاري 2021.

وعملت الاتفاقيات الموقعة مع شركة "آيكوم" AECOM في كاليفورنيا، وتحالف فرنسي يضم "أسيستيم" Assystem و "إيغيس" Egis و "سيتيك" Setec على تحديد جدول زمني شامل للتطوير، يعتمد على ثلاث مراحل سيتم تنفيذها على التوالي في المدة التي تسبق حلول العام 2035.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، تبلغ قيمة تطوير المرحلة الأولى 57 مليار ريال، حيث سيتم استثمارها في منطقة العلا التاريخية الممتدة بطول 20 كيلومترًا، وتتضمن العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في خمس مناطق فريدة، إضافة إلى التركيز على قطاعات البنية التحتية والضيافة والفنون والثقافة والتنمية الاجتماعية والمجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني أن هذه الشراكات الإستراتيجية ضرورية لإرساء معيار السياحة المستدامة، مؤكدًا أن الشراكات ستسهم في تسريع فرص الأعمال والاستثمار بدءاً من العام المقبل 2022.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقدم "آيكوم" مجموعة من الخدمات المتكاملة في أربعة مجالات رئيسة، وهي مكتب تسليم المشاريع الذي سيعمل مع الهيئة لتنفيذ أفضل الممارسات، وإنجاز متطلبات المشاريع بدءًا من مرحلة التصميم وصولًا إلى البناء والتشغيل، وتنمية المهارات المهنية وفرص نقل المعرفة للكوادر البشرية في العلا بالاستثمار في تدريب 400 شاب؛ لمساعدتهم في الحصول على مؤهلات وظيفية متخصصة.

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